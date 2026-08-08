Mirzapur News: जीआईसी बरौधा में रसायन विज्ञान के शिक्षक का पद लंबे अर्सें से रिक्त

Mirzapur News: लालगंज, हिन्दुस्तान संवाद। राजकीय हाई स्कूल बरौंधा की रसायन विज्ञान की शिक्षिका डॉ. सुषमा सिंह को लंबे अर्सें से लहंगपुर राजकीय हाईस्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य के तौर पर अटैच कर दिया गया है। इससे बरौंधा राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज की छात्राओं की रसायन विज्ञान की पढ़ाई प्रभावित हो गई है। खासबात यह है कि लहंगपुर में 72 लाख रुपये की लागत से बना नवीन राजकीय हाईस्कूल के भवन को अभी तक हैंडओवर नहीं किया गया है। राजकीय हाई स्कूल की छात्राएं जूनियर हाईस्कूल के भवन में पढ़ रही हैं। वहीं वर्षों से तैयार भवन बेकार पड़ा है। दूसरी ओर शिक्षक की मूल तैनाती वाले विद्यालय की छात्राएं पढ़ाई से वंचित हैं।

वर्षों पुराने अटैचमेंट को लेकर विभागीय व्यवस्था पर सवाल उठ रहा हैं।लहंगपुर में नवीन राजकीय हाईस्कूल का भवन बनकर तैयार है लेकिन अब तक हैंडओवर नहीं हुआ है। भवन का उपयोग नहीं होने से हाईस्कूल की छात्राओं की कक्षाएं जूनियर हाईस्कूल परिसर में संचालित हो रही हैं। जगह की कमी के चलते छात्राओं को जमीन पर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। दिसंबर 2024 में तत्कालीन जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने भी विद्यालय का निरीक्षण किया था, लेकिन इसके बाद भी भवन को हैंडओवर नहीं कराया जा सका। विद्यालय की प्रभारी प्रधानाचार्य डॉ. सुषमा सिंह के अनुसार नवीन राजकीय हाईस्कूल के भवन में सीपेज की समस्या है। वहीं खंड शिक्षा अधिकारी शैलेंद्र त्रिपाठी ने बताया कि भवन के संबंध में जिला विद्यालय निरीक्षक को तीन बार पत्र भेजे जा चुके हैं। इसके बावजूद परिसर खाली नहीं कराया गया है।