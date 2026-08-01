Mirzapur News: डीएम ने अनारम्भ परियोजनाओं को तत्काल शुरु कराने का दिया निर्देश
Mirzapur News: डीएम और सीडीओ ने सीएमआईएस पोर्टल पर लंबित परियोजनाओं की समीक्षा की 7-जिला पंचायत में डीएम की बैठक7-जिला पंचायत में डीएम की बैठक7-जिला पंचायत में डीएम
Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता । डीएम पवन कुमार गंगवार व सीडीओ विशाल कुमार ने जिला पंचायत सभागार में सीएमआईएस पोर्टल पर दर्ज लम्बित परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान पूर्वांचल विकास निधि, त्वरित विकास निधि, जिलाअंश व राज्य अंश से निर्माणाधीन वित्तीय वर्ष- 2023-24, 2024-25 एवं 2025-26 की विलम्बित/अनारम्भ परियोजनाओं को तत्काल शुरू कराने का निर्देश दिया।
निर्माण कार्य की प्रगति
डीएम ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि लगभग सभी परियोजनाओं में धन की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद निर्माण कार्य समय से पूरा नहीं कराया गया। डीएम व सीडीओ ने कहा कि 80 प्रतिशत से ऊपर पूर्ण परियोजनाओं को प्रत्येक दशा में 15 अगस्त तक पूर्ण कराते हुए सम्बन्धित विभाग को हस्तांतरित कराना सुनिश्चित करें।
नवीन कार्यों के आरम्भ
उन्होंने कहा कि त्वरित विकास व पूर्वांचल निधि योजना के तहत 2026-27 में जो कार्य स्वीकृत हुए है व उन पर धनराशि भी अवमुक्त कर दिए गए है। ऐसे कार्यो का एक सप्ताह के अन्दर आरम्भ करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी कार्य के आरम्भ के दौरान सम्बन्धित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि/विधायक को आमंत्रित कर उनसे भूमि पूजन व शिलान्यास अवश्य कराया जाए। इसमें लापरवाही बरतने पर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
सीडीओ का निर्देश
सीडीओ ने भी सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन नवीन कार्यो में 10 से 20 प्रतिशत ही प्रगति है उनमें कार्य में तेजी लाते हुए 15 अगस्त तक प्रत्येक दशा में 50 प्रतिशत से अधिक प्रगति लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सम्पर्क मार्गो, सीसी रोड व इण्टर लाकिंग के निर्माण के बाद फुटपाथ निर्माण अवश्य किया जाए।
फुटपाथ निर्माण पर आपत्ति
डीएम ने सम्पर्क मार्गो में फोटोग्राफ देखने के पश्चात फुटपाथ/पटरी मार्ग न बनाए जाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए निर्देशित किया कि दिखाए गए पूर्ण सम्पर्क मार्गो, इण्टर लाकिंग व सीसी रोड की सूची उपलब्ध कराई जाए ताकि उसकी जांच कराई जा सके।
प्रगति की जांच
डीएम ने सभी विभागीय अधिकारियों जिनका कार्य चल रहा है या विलम्बित है उन संस्थाओं के अफसरों को प्रत्येक सप्ताह कार्य स्थल पर पहुंचकर प्रगति, गुणवत्ता की जांच कर अपनी आख्या फोटोग्राफ सहित जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी को उपलब्ध कराने। उन्होंने कहा कि सभी कार्यो की प्रगति सीएमआईएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें।
विधायक निधि के कार्यों को इस माह के अंत तक पूरा कराने का निर्देश
मिर्जापुर। डीएम ने विभिन्न निधियों एवं विधायक निधि से प्रस्तावित निर्माण कार्यो को अधिकतम अगस्त माह के अन्त पूर्ण कराने का निर्देश दिया। बैठक में लोक निर्माण विभाग, राजकीय निर्माण निगम, सीएण्डडीएस, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पैक्सफेड, सिडको, पर्यटन विभाग की तरफ से कराए जा रहे विभिन्न परियोजनाओं की बिन्दुवार समीक्षा कर गुणवत्तापूर्ण व समयबद्ध तरीके से लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग अशोक कुमार व सीडी-2 के अधिशासी अभियंता जनार्दन यादव, अधिशासी अभियंता विद्युत व सभी कार्यदाई संस्थाओं के परियोजना प्रबंधक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल वर्मा, जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार दीक्षित, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी बाबू लाल उपस्थित रहें।
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