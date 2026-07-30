Mirzapur News: कार्य के प्रति लापरवाही पर हलिया,नगर व छानबे के बीईओ को प्रतिकूल प्रविष्टि

Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में बुधवार को जिला पंचायत सभागार में जिला अनुश्रवण समिति/जनपद स्तरीय टास्क फोर्स,यू-डायस की द्वितीय की बैठक, जिला पोषण समिति/जिला स्तरीय कन्वर्जेन्स समिति की बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने शिक्षा के स्तर में सुधार, विद्यालयों के भौतिक सत्यापन, यू-डायस पोर्टल पर डेटा फीडिंग, जनपद में कुपोषण उन्मूलन और महिला व बाल कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही ड्राप आउट बच्चों को स्कूल चलो अभियान के तहत विद्यालयों में नामांकन न कराने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए खण्ड शिक्षा अधिकारी हलिया, छानबे व नगर को प्रतिकूल प्रविष्ठि देते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्यो में सुधार नहीं होने पर विभागीय कार्यवाही भी की जाए। डीएम ने डेटा की सटीकता पर जोर देते हुए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि यू-डायस पोर्टल पर प्रत्येक छात्र-छात्रा एवं विद्यालय से संबंधित जानकारी समय से पूरी तरह से सटीक दर्ज की जाए। कोई भी पात्र बच्चा योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने जनपद स्तरीय टास्क फोर्स को नियमित रूप से विद्यालयों का भौतिक सत्यापन,पठन-पाठन की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं (बिजली, पेयजल, शौचालय) की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने ड्रॉप-आउट बच्चों की वापसी, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने एवं ड्रॉप-आउट दर को शून्य करने पर विशेष बल दिया गया। ड्राप आउट बच्चों को स्कूल चलो अभियान के तहत विद्यालयों में नामांकन में कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए खण्ड शिक्षा अधिकारी हलिया, छानबे व नगर को प्रतिकूल प्रविष्ठि देते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्यो में सुधार नहीं होने पर विभागीय कार्यवाही भी की जाए। उन्होंने कहा कि सभी बीईओ को ड्राप आउट बच्चों का शतप्रतिशत विद्यालयों में नामांकन कराते हुए एक सप्ताह मे रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। हिदायत देते हए कहा ऐसा नहीं होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, सीएमओ डा. कीर्ति कुमार मिश्रा, परियोजना निदेशक डीआरडीए धर्मजीत सिंह, बीएसए अनिल कुमार वर्मा, डीपीओ दुर्गेश जायसवाल सहित संबंधित विभागों के धिकारी उपस्थित रहे。