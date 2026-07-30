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Mirzapur News: कार्य के प्रति लापरवाही पर हलिया,नगर व छानबे के बीईओ को प्रतिकूल प्रविष्टि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: -शिक्षा की गुणवत्ता और कुपोषण पर जिलाधिकारी सख्त दिया कड़ा निर्देश-शिक्षा की गुणवत्ता और कुपोषण पर जिलाधिकारी सख्त दिया कड़ा निर्देश -जिला अनुश्रवण सम

Mirzapur News: कार्य के प्रति लापरवाही पर हलिया,नगर व छानबे के बीईओ को प्रतिकूल प्रविष्टि

Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में बुधवार को जिला पंचायत सभागार में जिला अनुश्रवण समिति/जनपद स्तरीय टास्क फोर्स,यू-डायस की द्वितीय की बैठक, जिला पोषण समिति/जिला स्तरीय कन्वर्जेन्स समिति की बैठक हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने शिक्षा के स्तर में सुधार, विद्यालयों के भौतिक सत्यापन, यू-डायस पोर्टल पर डेटा फीडिंग, जनपद में कुपोषण उन्मूलन और महिला व बाल कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की गहन समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही ड्राप आउट बच्चों को स्कूल चलो अभियान के तहत विद्यालयों में नामांकन न कराने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए खण्ड शिक्षा अधिकारी हलिया, छानबे व नगर को प्रतिकूल प्रविष्ठि देते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्यो में सुधार नहीं होने पर विभागीय कार्यवाही भी की जाए। डीएम ने डेटा की सटीकता पर जोर देते हुए जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि यू-डायस पोर्टल पर प्रत्येक छात्र-छात्रा एवं विद्यालय से संबंधित जानकारी समय से पूरी तरह से सटीक दर्ज की जाए। कोई भी पात्र बच्चा योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने जनपद स्तरीय टास्क फोर्स को नियमित रूप से विद्यालयों का भौतिक सत्यापन,पठन-पाठन की गुणवत्ता और बुनियादी सुविधाओं (बिजली, पेयजल, शौचालय) की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने ड्रॉप-आउट बच्चों की वापसी, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने एवं ड्रॉप-आउट दर को शून्य करने पर विशेष बल दिया गया। ड्राप आउट बच्चों को स्कूल चलो अभियान के तहत विद्यालयों में नामांकन में कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए खण्ड शिक्षा अधिकारी हलिया, छानबे व नगर को प्रतिकूल प्रविष्ठि देते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्यो में सुधार नहीं होने पर विभागीय कार्यवाही भी की जाए। उन्होंने कहा कि सभी बीईओ को ड्राप आउट बच्चों का शतप्रतिशत विद्यालयों में नामांकन कराते हुए एक सप्ताह मे रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। हिदायत देते हए कहा ऐसा नहीं होने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, सीएमओ डा. कीर्ति कुमार मिश्रा, परियोजना निदेशक डीआरडीए धर्मजीत सिंह, बीएसए अनिल कुमार वर्मा, डीपीओ दुर्गेश जायसवाल सहित संबंधित विभागों के धिकारी उपस्थित रहे。

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अगली बैठक से पहले हटवाए हाईटेंशन तार

जिलाधिकारी ने विद्यालयों के उपर गुजरे हाईटेंशन तारों को शिफ्ट करने के लिए बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता को अगली बैठक से पूर्व जिन विद्यालयों के उपर हाईटेंषन तार गए हैं उन सभी से हटवाया जाना सुनिश्चित करें।

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आरटीई:एडमिशन न लेने वाले विद्यालयों के विरूद्ध करें कार्रवाई

आरटीई के तहत जिन विद्यालयों द्वारा छात्र-छात्राओं का दाखिला नहीं किया जा रहा है, उनके विरूद्ध एक सप्ताह में कार्यवाही करते हुए अवगत कराएं। विद्यालयों बन रहे दिव्यांग शौचालयों को मानक के अनुसार बनाने,विद्यालयों में नल से जल का भी सत्यापन करते हुए जियो टैगिंग वाली फोटोग्राफ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

कुपोषण के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए

जिलाधिकारी ने सैम और मैम श्रेणी के बच्चों की पहचान कर उन्हें सुपोषित श्रेणी में लाने के लिए निरंतर अनुश्रवण के निर्देश दिए। आंगनबाड़ी केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, हॉट-कुक्ड मील, टेक-होम राशन के नियमित वितरण और पेयजल, विद्युत जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कराने का निर्देयर दिया। विभागों का समन्वय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, स्वास्थ्य, पंचायती राज तथा शिक्षा विभाग को आपस में बेहतर समन्वय बनाकर ग्राउंड लेवल पर कार्य करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा की गई?
बैठक में शिक्षा के स्तर में सुधार, विद्यालयों के भौतिक सत्यापन, यू-डायस पोर्टल पर डेटा फीडिंग, कुपोषण उन्मूलन और महिला व बाल कल्याण योजनाओं पर चर्चा की गई।
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