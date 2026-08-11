Mirzapur News: डीआईजी ने गंगा घाट व कांवर यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। डीआईजी पूनम ने मंगलवार को जिले के विभिन्न गंगा घाट और कांवर यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान मिली कमियों को पूरा कराने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया। डीआईजी ने गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं व कांवरियों की सुरक्षा व्यवस्था, घाटों पर पुलिस बल की तैनाती, यातायात व्यवस्था, अन्य सुरक्षा प्रबंधों का जायजा लिया। साथ ही कांवर यात्रा मार्ग का भ्रमण कर कांवरियों के सुगम एवं सुरक्षित आवागमन के लिए की गई व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, पुलिस बल की तैनाती के बारे में जानकारी लीं।ड्यूटी पर तैनात अधिकारी व कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिया। कहाकि श्रद्धालुओं की सुविधा तथा सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए घाटों व कांवर यात्रा मार्ग पर निरंतर सतर्क दृष्टि बनाए रखें, पुलिस प्रबंधन, सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण रखने के निर्देश दिया।