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Mirzapur News: सावन का प्रथम सोमवार आज,शिव मंदिरों को सजाया गया

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: -भोर में राजश्री आरती के बाद भक्तों को दर्शन देंगे पंचमुखी महादेवभोर में राजश्री आरती के बाद भक्तों को दर्शन देंगे पंचमुखी महादेव -सुबह पांच बजे से आम

Mirzapur News: सावन का प्रथम सोमवार आज,शिव मंदिरों को सजाया गया

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। सावन के प्रथम सोमवार को भूतभावन भगवान बाबा भोले नाथ का दरबार भक्तों के लिए सज गए हैं। भोर से ही भक्त दर्शन-पूजन जलाभिषेक कर भोले बाबा का प्रसन्न कर आशीर्वाद लेंगे। पूरा विंध्यक्षेत्र बाबा भोलेनाथ की भक्ति में लीन रहेगा। हर हर बम बम के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंजायमान होगा।

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सोमवार की विशेष तैयारी

सावन के प्रथम सोमवार के लिए भगवान शिव को रविवार की दो बजे रात से ही विशेष स्नान, शृंगार आरती के बाद आम भक्तों के लिए कपाट खोला जाएगा। नगर के बरियाघाट स्थित पशुपतिनाथ के प्रतीत पंचमुखी महादेव मंदिर में रविवार की मध्यरात्रि एक बजे मंदिर खुल जाएगा। मंदिर की साफ-सफाई करने के बाद रात दो बजे पंचमुखी महादेव को 251 प्रकार के दूध, दही, घृत, मधु, भष्म, पांच प्रकार के अबीर, 11 प्रकार के फल,पत्तियों के रस, भांग आदि से राजश्री स्नान कराया जाएगा। राजश्री स्नान के बाद नौका बिहार शृंगार,भोग प्रसाद के बाद आरती की जाएगी।

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नियम और व्यवस्थाएँ

मंदिर के पुजारी पंडित बिपिन ने बताया कि सोमवार को सुबह पांच के आम भक्तों के जलाभिषेक, आरती पूजन के लिए मंदिर खुला रहेगा। जो दोपहर 12 बजे तक चलेगा। इसके बाद शयन आरती कर मंदिर का कपाट आधे के घंटे के लिए बंद रहेगा। शाम साढ़े चार से 8 बजे तक दर्शन पूजन और जलाभिषेक किया जा सकेगा। इसी तरह बूढ़ेनाथ महादेव और नगर के रैदानी कॉलोनी स्थित ताड़केश्वर महादेव मंदिर प्रबंधन की ओर से सोमवार के प्रथम सोमवार की तैयारियों को अंजाम दिया गया है। मंदिरों पर बाबा के भक्तों को धूप और वर्षा से बचाव के लिए टेंट आदि की भी व्यवस्था कीगई है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से पुलिस तैनात की गई है। नगर के बरियाट पर भक्तों के सुरक्षित स्नान करने के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए चेजिंग रूम आदि नगर पालिका की ओर से बनवाए गए हैं। विंध्याचल के शिवपुर स्थि रामेश्वर महादेव, जमुनहिया स्थित गजानन महादेव में भक्त जलाभिषेक करेंगे。

सामान्य प्रश्न

सावन के पहले सोमवार को मंदिर कब खोला जाएगा?
रविवार की दो बजे रात से ही विशेष स्नान, शृंगार आरती के बाद आम भक्तों के लिए कपाट खोला जाएगा।
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