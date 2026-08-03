Mirzapur News: हजारों भक्तों ने मां भंडारी के चरणों में शीष नवा लिया आशीर्वाद
Mirzapur News: -कतार बद्ध होकर भक्तों ने किया मां का दर्शन पूजन -कतार बद्ध होकर भक्तों ने किया मां का दर्शन पूजन -11 अगस्त द्वितीय सोमवार को अपने मायके से डोली में
Mirzapur News: अहरौरा, संवाददाता। श्रावण मास के पहले रविवार को अहरौराडीह पहाड़ी पर स्थित मां भंडारी देवी के दर्शन पूजन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। मां के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हजारों भक्तों ने कतार में लग कर मां के दरबार में पहुंच कर दर्शन पूजन कर जीवन में सुख, शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। जय मां भंडारी के जयकारे से पूरा क्षेत्र गूंजायमान रहा।मां भंडारी देवी क्षेत्र के कुल देवी के रूप में भी विख्यात हैं। सावन माह के प्रत्येक रविवार और मंगलवार को दूर दराज से श्रद्धालुओं दर्शन-पूजन के लिए आते हैं। रविवार को पहुंची महिला भक्तों ने नारियल, चुनरी, लाचीदाना मां के चरणों में अर्पण किया।
साथ ही कड़ाई चढ़ा कर मां को हलुआ, पूड़ी का भोग लगाया। कुछ माताओं ने अपने बच्चों का मुंडन संस्कार भी कराया। पहाड़ी सीढ़ियों से लेकर उपर तक मंदिर के एक किलोमीटर क्षेत्र में मेले जैसा दृश्य रहा। इस वर्ष भंडारी मां अपने मायके शिउर से डोली में सवार होकर सावन को दूसरे मंगलवार को भंडारी देवी पर्वत पर आएंगी। मंदिर में अपने स्थान पर विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देकर आशीर्वाद देंगी। 11 अगस्त को उनकी डोली संग कहार और बराती उनको विदा कराने के लिए जाएंगे। माता रानी के आने के बाद से भक्तों की अधिक भीड़ होगी।
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