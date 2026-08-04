Mirzapur News: रूट डायवर्जन सोमवार की रात दस बजे तक करने की मांग
Mirzapur News: मिर्जापुर में विंध्य ट्रकर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार ने एसपी को पत्र सौंपा, जिसमें कांवर यात्रा के दौरान सोनभद्र-मिर्जापुर मार्ग पर बड़े वाहनों का रूट डायवर्जन शनिवार से सोमवार रात तक करने की मांग की गई है। इससे ट्रक मालिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है।
Mirzapur News: मिर्जापुर। विंध्य ट्रकर एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल कुमार उर्फ राजू चौबे ने एसपी अपर्णा रजत कौशिक को सौंपे पत्र में कांवर यात्रा के मद्देनजर सोनभद्र-मिर्जापुर मार्ग पर बड़े वाहनों का रूट डायवर्जन शनिवार से सोमवार की रात दस बजे तक किए जाने की मांग की है। कहा है कि पूर्व के वर्षों में शनिवार से सोमवार तक रहता था। इस बार इसे बढ़ा कर मंगलवार तक कर दिया गया है। इससे ट्रक मालिकों को भारी क्षति हो रही है। सोनभद्र से मिर्जापुर होते हुए बड़ी संख्या में ट्रक गिट्टी-बालू लेकर गोरखपुर तक आते-जाते है। इस मार्ग पर चार दिन रूट डायवर्जन लागू किए जाने से ट्रक आपरेटरों को भारी क्षति हो रही है।
इसे शनिवार से सोमवार तक करने की मांग की है।
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