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Mirzapur News: दो वर्ष से माध्यमिक शिक्षा विभाग वित्त एवं लेखाधिकरी विहीन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: मिर्जापुर में माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग में वित्त एवं लेखाधिकारी पद महीनों से रिक्त हैं। इसके कारण शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन वितरण समय पर नहीं हो रहा है। जिला पंचायत के वित्त और लेखाधिकारी को वित्तीय कार्यों के लिए संबद्ध किया गया है, लेकिन एक अधिकारी पर कई विभागों का बोझ होने से समस्याएं बढ़ रही हैं।

Mirzapur News: दो वर्ष से माध्यमिक शिक्षा विभाग वित्त एवं लेखाधिकरी विहीन

Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता। जनपद के माध्यमिक शिक्षा विभाग,बेसिक शिक्षा विभाग वित्त एवं लेखाधिकारी विहीन है। यही नहीं माध्यमिक शिक्षा में दो लेखाकार के पद भी महीनों से खाली चल रहा है। जिससे राजकीय, सहायता प्राप्त शिक्षकों,शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन वितरण कार्य निर्धारत समय से विलंबित चल रहा है। इसके अलावा अन्य वित्तीय कार्य संचालित करने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

संकट के कारण

हालांकि जिला पंचायत के वित्ति एवं लेखाधिकारी को वित्तीय कार्यों के संचालन के लिए संबद्ध किया गया है,लेकिन एक अधिकारी पर कई विभागों का दारोमदार होने की वजह से दिक्कतें पेश आ रहीं हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग के वित्त एवं लेखाधिकारी वर्ष 2024 में सेवानिवृत्त हो गए। तभी से कोई नया वित्त एवं लेखाधिकारी नियमित रूप से नियुक्त ही नहीं किया गया है।

अन्य पदों की स्थिति

यही नहीं माध्यमकि शिक्षा विभाग के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में एक लेखाकार एवं एक सहायक लेखाकार पद है। काम के दबाव के चलते लेखाकर ने जोर जुगाड़ लगाकर 31 मई को अपना स्थानांतरण प्रयागराज करवा लिया। वहीं इससे पहले सहायक लेखाकार ने भी इसी जिले में दूसरे विभाग में अपना स्थानांतरण करा लिए। जिससे दोनों पद रिक्त चल रहे हैं। जिसका परिणाम यह है कि जनपद के 54 राजकीय,52 अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों,खुद डीआईओएस कार्यालय के कर्मचारियों के वेतन बिल आदि लिपिकों को करना पड़ रहा है।

वेतन में विलंब

एक माह की फाइल इकठ्ठा होने पर जिला पंचायत के वित्त एवं लेखाधिकारी को सूचित कर फाइल को पास कराया जा रहा है। इससे शिक्षकों के वेतन जारी होने में प्रति माह के निर्धारित एक तारीख से विलंबित हो जाता है। जिसे लेकर शिक्षक अपना विरोध दर्ज कराते रहते हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक राज कुमार दीक्षित ने बताया कि इसकी सूचना शासन को प्रेषित कर दी गई है।

सामान्य प्रश्न

माध्यमिक शिक्षा विभाग में कितने वित्त एवं लेखाधिकारी पद रिक्त हैं?
माध्यमिक शिक्षा विभाग में वित्त एवं लेखाधिकारी पद रिक्त है।
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