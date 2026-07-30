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Mirzapur News: गंगा किनारे चुनरी में लिपटा महिला का मिला शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: फोटो:2 मिर्जापुर,संवाददाता। जनपद के कछवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सभागार में बुधवार को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जीरो से चौदह वर्ष के बच्चों क

Mirzapur News: गंगा किनारे चुनरी में लिपटा महिला का मिला शव

Mirzapur News: चेतगंज, हिन्दुस्तान संवाद। चील्ह थाना क्षेत्र के चेकसारी गंगा घाट पर बुधवार की सुबह चुनरी में लिपटा एक अज्ञात महिला का शव मिला। पुलिस ने ग्रामीणों के अनुरोध पर शव को दोबारा गंगा में प्रवाहित कर दिया। बुधवार को सुबह गंगा स्नान करने गए ग्रामीणों ने चेकसारी गांव के गंगा घाट पर चुनरी में लिपटा एक अज्ञात महिला का शव गंगा किनारे पानी में उतराया देखा। शव के ऊपर लाल चुनरी लिपटा और रस्सी से बांधा गया था। ग्रामीणों ने तत्काल चेकसारी गांव के ग्राम प्रशासक हरिशंकर सरोज को सूचना दी। प्रधान के पुत्र कमलेश कुमार ने चील्ह थाना को सूचना दी।

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बताया कि शव बहकर घाट पर लगा हुआ प्रतीत हो रहा है। शव मिलने की सूचना पर पहुंचे चील्ह थानाध्यक्ष वैद्यनाथ सिंह मय हमराही संग पहुंचे। उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच में प्रतीत हुआ कि अज्ञात महिला के शव को किसी ने गंगा में प्रवाहित किया था। जो बहकर चेकसारी गांव के गंगा घाट पर आकर फंस गया था। ग्रामीणों के अनुरोध और धार्मिक मान्यता को देखते हुए शव को पुन: गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। शव की पहचान नहीं हो पाई है।

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