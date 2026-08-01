Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: साइबर ठगी मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: साइबर ठगी मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्जसाइबर ठगी मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्जसाइबर ठगी मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्जसाइबर

Mirzapur News: साइबर ठगी मामले में कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज

Mirzapur News: हलिया, हिन्दुस्तान संवाद। साइबर ठगी से जुड़े एक मामले में न्यायालय के आदेश पर हलिया थाने में व्यापारी की तहरीर पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अन्नपूर्णा भंडार के संचालक अमरेश कुमार का आरोप है कि वर्ष 2025 में उन्होंने करीब 4.44 लाख रुपये का माल एक फर्म को आपूर्ति किया था। भुगतान उनके बैंक खाते में आया, लेकिन बाद में साइबर अपराध से जुड़ी कार्रवाई के चलते खाते में जमा राशि का एक हिस्सा फ्रीज करा दिया गया और शेष धनराशि भी प्रभावित हुई। वादी का आरोप है कि विपक्षी ने जानबूझकर साइबर अपराध से जुड़ी धनराशि उनके खाते में भेजी, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

ये भी पढ़ें:साइबर ठगी का नया स्वरूप: धोखाधड़ी के वे तरीके जिनकी जानकारी हर भारतीय के लिए आवश्यक है

थाना प्रभारी राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mirzapur Latest News Mirzapur News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।