Mirzapur News: पीड़िता के खाते में 7124 रुपये वापस कराया

Mirzapur News: पीड़िता के खाते में 7124 रुपये वापस कराया
Mirzapur News: मिर्जापुर की साइबर सेल ने ठगी का शिकार हुई रीना रोजलीन विंटर के खाते में 7124 रुपये वापस कराए। उन्होंने 27 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया था कि साइबर ठगों ने यूपीआई के जरिए उनके खाते से पैसे गायब कर दिए थे। जांच के बाद पुलिस ने राशि वापस कर दी।
Mirzapur News: मिर्जापुर। शहर कोतवाली की साइबर सेल ने ठगी के मामले में पीड़िता के खाते में 7124 रुपये वापस कराया है। शहर के रमईपट्टी निवासी रीना रोजलीन विंटर ने 27 अप्रैल को पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। बताया कि यूपीआई के माध्यम से साइबर ठगों ने खाते से रुपये गायब कर दिया। पुलिस ने जांच कर पीड़िता के खाते में धनराशि वापस कराया है।
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