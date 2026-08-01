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Mirzapur News: साइबर सेल ने तीन पीड़ितों के खाते में लौटाए 31,865 रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: साइबर सेल ने तीन पीड़ितों के खाते में लौटाए 31,865 रुपयेसाइबर सेल ने तीन पीड़ितों के खाते में लौटाए 31,865 रुपयेसाइबर सेल ने तीन पीड़ितों के खाते में

Mirzapur News: साइबर सेल ने तीन पीड़ितों के खाते में लौटाए 31,865 रुपये

Mirzapur News: हलिया, हिन्दुस्तान संवाद। हलिया पुलिस की साइबर सेल ने ऑनलाइन ठगी के तीन मामलों में त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ितों के खातों में कुल 31,865.05 रुपये वापस कराए हैं। संबंधित बैंकों, भुगतान कंपनियों और एनसीआरपी पोर्टल के समन्वय से यह सफलता मिली। देवरी तीता निवासी असीम राय के साथ हुई 29 हजार रुपये की ऑनलाइन ठगी में 18,867.05 रुपये वापस कराए गए। वहीं उमरिया निवासी ज्ञानशंकर पाल के दो मामलों में 999 रुपये और 11,999 रुपये उनके खाते में वापस दिलाए गए।थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि साइबर ठगी की शिकायत समय पर दर्ज कराने से धनराशि वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

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उन्होंने लोगों से ओटीपी, एटीएम, सीवीवी और बैंक खाते की गोपनीय जानकारी किसी से साझा न करने की अपील की।

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