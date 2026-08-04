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Mirzapur News: लोक सेवक से मारपीट में दोषी पर लगाया अर्थदंड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: मिर्जापुर में न्यायालय ने भगत सोनकर को लोक सेवक के साथ मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा और धमकी देने के मामले में 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड न चुकाने पर उन्हें पांच दिन की साधारण कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। यह मामला शहर कोतवाली का है।

Mirzapur News: लोक सेवक से मारपीट में दोषी पर लगाया अर्थदंड

Mirzapur News: मिर्जापुर। न्यायालय ने लोक सेवक के साथ मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा, गाली-गलौज व धमकी के मामले में दोषी शहर के सारीपुर निवासी भगत सोनकर को 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर पांच दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामला शहर कोतवाली का है।

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