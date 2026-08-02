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Mirzapur News: अशासकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के ज्वाइनिंग का रास्ता साफ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: -वर्ष-2013 में हुई थी आयोग से नियुक्ति -वर्ष-2013 में हुई थी आयोग से नियुक्ति -हाईकोर्ट में दाखिल मुकदमें के चलते नहीं ग्रहण कर पाए थे कार्यभार -अब

Mirzapur News: अशासकीय विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के ज्वाइनिंग का रास्ता साफ

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में आयोग से नियुक्त प्रधानाचार्यों के ज्वाइनिं का रास्ता साफ हो गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल किए गए वाद के चलते आयोग से नियुक्ति के बावजूद प्रधानाचार्य कार्य भार ग्रहण नहीं ग्रहण कर पाए थे। पिछले दिनों हाईकोर्ट की डबल बेंच ने वाद का निस्तारण कर दिया।

सम्मिलित प्रधानाचार्यों की ज्वाइनिंग

वाद के निस्तारण के बाद प्रधानाचार्यों की ज्वाइनिंग के राह के व्यवधान समाप्त हो गए हैं। वर्षों से रिक्त चल रहे सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यिमक विद्यालयों में माध्यमिक शिक्षा आयोग ने नियमित प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की थी। ताकि विद्यालयों के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक कार्यों का समुचित रूप से संपादन हो सके। जनपद नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय एएस जुबिली इंटर कॉलेज, एमपीएमबी इंटर कालेज, महर्षि दयानंद बालिका इंका, हिन्दू बालिका हाईस्कूल, राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज शेरपुर,किसान इंका राजगढ़, बृजराज इंका चौखड़ा राजगढ़, चंद्रशेखर आजाद इंका गैरा, बसंत इंका में प्रधानाचार्यों की नियुक्त आयोग स्तर से की गई थी। जिनमें एक मात्र बसंत इंका में प्रधानाचार्य ने ज्वाइन किया। इस बीच मामला हाईकोट में चले जाने से अन्य प्रधानाचार्य कार्यभार ग्रहण नहीं कर पाए।

न्यायालय का आदेश

अब न्यायालय के मामले का निस्तारण कर देने से नियमित प्रधानाचार्यों की ज्वाइनिंग का रास्ता सफा हो गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक राज कुमार दीक्षित ने आदेश की पुष्टि करते हुए बताया कि न्यायालय का आदेश स्पष्ट है। प्रधानाचार्यों के कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।

सामान्य प्रश्न

हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रधानाचार्यों की ज्वाइनिंग का क्या हुआ?
विभाग ने आदेश की पुष्टि की है कि प्रधानाचार्यों के कार्यभार ग्रहण कर सकते हैं।
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