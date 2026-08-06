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Mirzapur News: अत्यधिक वर्षा के चलते एक से 8वीं तक स्कूल बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: मिर्जापुर में लगातार बारिश के कारण, कक्षा एक से 8वीं तक के सभी विद्यालय गुरुवार को बंद कर दिए गए। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। कई बच्चे स्कूल पहुंचे, लेकिन उन्हें स्कूल बंद होने की जानकारी दी गई। शिक्षकों ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया।

Mirzapur News: अत्यधिक वर्षा के चलते एक से 8वीं तक स्कूल बंद

Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता। जनपद में हो रही लगातार बारिश के चलते कक्षा एक से 8 वीं तक परिषदीय,मान्यता प्राप्त सीबीएसई,आईसीएसई बोर्डों के संचालित विद्यालयों को जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार के आदेश पर गुरुवार को सुबह बंद कर दिया गया। हालांकि जब तक डीएम आदेश की बच्चों को जानकारी होती तब तक बहुतेरे बच्चे झमाझम बारिश के बच स्कूल पहुंच चुके थे। स्कूल पहुंचने पर उन्हें स्कूल प्रबंधन की ओर से विद्यालय बंद होने की जानकारी दी गई। इसके बाद अभिभवक अपने-अपने बच्चों को लेकर वापस चले गए। बीएसए अनिल कुमार वर्मा ने स्कूल बंद होने की जानकारी विद्यालयों की दी। उन्होंने बतायाकि अत्यधिक वर्षा होने और बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत स्कूल बंद किया गया है।

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