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Mirzapur News: खड़े कंटेनर में भिड़ा दूसरा कंटेनर, दो जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: लहंगपुर के लालगंज थाना क्षेत्र में शनिवार शाम को दो कंटेनरों के बीच टकराव हुआ, जिसमें दो लोग जख्मी हो गए। घायल पवन और शिवाकांत को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, मध्य प्रदेश से आ रहा एक कंटेनर अनियंत्रित होकर खड़े दूसरे कंटेनर से टकरा गया।

Mirzapur News: खड़े कंटेनर में भिड़ा दूसरा कंटेनर, दो जख्मी

Mirzapur News: लहंगपुर। लालगंज थाना क्षेत्र के राजापुर पेट्रोल पंप के पास शनिवार की शाम खड़े कंटेनर में पीछे से दूसरा कंटेनर भिड़ गया। हादसे में दो लोग जख्मी हो गए। पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करा दिया है। लहंगपुर चौकी प्रभारी सुजीत कुमार सेठ ने बताया कि मध्य प्रदेश से एक कंटेनर आ रहा था। उसमें मध्य प्रदेश के रागोपुरा निवासी पवन व हरदोई के आदमपुर निवासी शिवाकांत सवार थे। चालक कंटेनर लेकर जैसे ही राजापुर पेट्रोल पंप के पहुंचा। तभी अनियंत्रित कंटेनर सड़क किनारे खड़े दूसरे कंटेनर में भिड़ गया। हादसे में पवन व शिवाकांत जख्मी हो गए।

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