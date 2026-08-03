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Mirzapur News: गंगा के जलस्तर में फिर शुरु हुई दो सेमी प्रति घंटे की वृद्धि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: गंगा का जलस्तर पहुंचा 66.760 मीटर, जलस्तर में वृद्धि से सहमें लोग 2- गंगा के जलस्तर में वृद्धि 3- बारिश से जल जमाव2- गंगा के जलस्तर में वृद्धि

गंगा के जलस्तर में फिर शुरु हुई दो सेमी प्रति घंटे की वृद्धि
गंगा के जलस्तर में फिर शुरु हुई दो सेमी प्रति घंटे की वृद्धि

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। जिले में गंगा के जलस्तर में रविवार की शाम छह बजे से फिर दो सेमी प्रति घंटे की दर से वृद्धि शुरु हो गई है। गंगा का जलस्तर शाम को छह बजे 66.760 मीटर रिकार्ड किया गया। यह चेतावनी बिंदु से 9.964 मीटर नीचे है। गंगा के जलस्तर में दो सेमी प्रति घंटे की दर से हो रही वृद्धि से तटवर्ती गांवों के किसान सहमें हुए है।

किसानों की चिंता

किसानों का कहना है कि यदि इसी तरह गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी रही तो तटवर्ती इलाके में बोई गई फसलों के खेतों तक पानी शीघ्र पहुंच सकता है। वहीं जिला प्रशासन ने भी बाढ़ कंट्रोल रूम को सतर्क कर दिया है। डीएम पवन कुमार गंगवार ने सदर और चुनार के उप जिलाधिकारियों को गंगा के जलस्तर पर बराबर नजर रखने का निर्देश दिया है। कहा है कि संभावित बाढ़ से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी जाए। खासकर पशुओं के लिए चारा और बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था अभी से सुनिश्चित कर ली जाए।

जलस्तर की स्थिति

जिले में रविवार की शाम छह बजे से गंगा के जलस्तर में दो सेमी वृद्धि शुरु हो गयी है। सोमवार की शाम छह बजे गंगा का जलस्तर 66.760 मीटर पहुंच गया। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के मुताबिक गंगा के जलस्तर में दो सेमी प्रति घंटे वृद्धि हो रही है। गंगा के जलस्तर में वृद्धि से तटवर्ती इलाके के किसानों की चिंता बढ़ गई है। खासकर फसलों की सुरक्षा को लेकर किसान काफी चिंतित है। बाढ़ प्रभावित छानबे, कोन, मझवां, पहाड़ी और नरायनपुर ब्लॉक के किसानों का कहना है कि यदि गंगा के जलस्तर में इसी तरह वृद्धि जारी रही तो तराई इलाके में बोई गई फसलें डूब सकती है। यदि गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी रही तो सीखड़ ब्लॉक के विभिन्न गांवों में लगाई गई मिर्च, टमाटर और मक्का को काफी क्षति हो सकती है। वहीं पशुओं के लिए चारा की भी समस्या खड़ी हो जाएगी। बाढ़ कंट्रोल रूम के मुताबिक अभी गंगा के जलस्तर में इसी तरह वृद्धि की संभावना बनी हुई है।

सामान्य प्रश्न

गंगा के जलस्तर में वृद्धि की दर कितनी है?
गंगा के जलस्तर में दो सेमी प्रति घंटे की दर से वृद्धि हो रही है।
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