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Mirzapur News: चौपाल में एंटीलार्वा छिड़काव की मांग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: जिगना,(मिर्जापुर)। क्षेत्र के भटेवरा एवं बिरोही गाव में शुक्रवार को आयोजित चौपाल

Mirzapur News: चौपाल में एंटीलार्वा छिड़काव की मांग

Mirzapur News: जिगना,(मिर्जापुर)। क्षेत्र के भटेवरा एवं बिरोही गाव में शुक्रवार को आयोजित चौपाल में संचारी रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए एंटीलार्वा का छिड़काव नहीं कराए जाने का मामला गरमाया रहा। बरसात के मौसम में नालियाँ जाम होने तथा हैंडपंपों के पास जलजमाव को लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को खरी-खोटी सुनाई। एडीओ पंचायत बृजेश सिंह ने सफाई पेश किया कि एक माह पहले एंटी लार्वा का छिड़काव कराया गया था, लेकिन गलियों व मकानों में फागिंग कराने की मांग अनसुना कर दिया गया l बिरोही में प्रशासक आराधना सरोज ने अध्यक्षता की। बीडीओ रामपाल ने अनुसूचित जाति-जनजाति के पात्र परिवारों को मुख्यमंत्री आवास के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की सलाह दी।

भटेवरा गाँव निवासी नितीश यादव ने खेल मैदान पर अतिक्रमण क मामला उठाया। कहा कि अवैध कब्जा व अतिक्रमण के कारण खेल मैदान का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। भटेवरा में प्रशासक विकास सरोज ने अध्यक्षता की। सेक्रेटरी राजेश गौतम ने फेमिली आईडी बनवाने के लिए प्रेरित किया। परिषदीय विद्यालय के प्राध्यापक, आंगनबाड़ी,कोटेदार उपस्थित रहे।

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