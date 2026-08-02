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Mirzapur News: शिविर में 1080 मरीजों का हुआ उपचार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: मिर्जापुर जिले में रविवार को सीएम जन आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया, जहाँ 1080 मरीजों का उपचार किया गया। डाक्टरों ने वायरल बुखार, उल्टी-दस्त के शिकार मरीजों को दवा देने के साथ ही विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। मौसमी बीमारियों की वृद्धि के कारण संबंधित स्वास्थ्य केंद्रों में अधिक मरीज आए।

शिविर में 1080 मरीजों का हुआ उपचार
शिविर में 1080 मरीजों का हुआ उपचार

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। जिले के स्वास्थ्य केंद्रों पर रविवार को सीएम जन आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में वायरल बुखार के मरीजों की संख्या अधिक रही। डाक्टरों की टीम ने मरीजों का उपचार कर उन्हें दवा दी। साथ ही वर्तमान समय के मौसम में मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। जिले में आयोजित सीएम जन आरोग्य शिविर में कुल 1080 मरीजों का उपचार कर उन्हें दवा दी। डाक्टरों ने बताया कि बारिश के बाद धूप निकलने से मौसम में बदलाव हो रहा है। जिससे लोग वायरल बुखार और उल्टी-दस्त के शिकार हो रहे हैं। तबीयत खराब होने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर चिकित्सक से सलाह लें।जमालपुर

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संवाद अनुसार न्यू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र छोटा मिर्जापुर में डा. संजीव कुमार गुप्ता की देखरेख में 65,भाईपुर कला में डॉ. मनोज कुमार के नेतृत्व में 55 व देवरिला में डॉ. मनोज यादव के नेतृत्व में 64 मरीजों का उपचार कर परामर्श दी गई। बीपी, शुगर, उदर रोग, मौसमी जुकाम -बुखार, कमर एवं घुटना दर्द, सिर दर्द से पीड़ित मरीजों की संख्या अधिक रही। इस दौरान डा. सत्येंद्र सिंह, फार्मासिस्ट जय सिंह, निशा देवी, साधना देवी, ज्योति सिंह आदि रहीं। हलिया संवाद अनुसार हलिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉ. विवेक खरे ने 51, मतवार स्वास्थ्य केंद्र डॉ. कामेश्वर तिवारी की निगरानी में 39, मुड़पेली स्वास्थ्य केंद्र में 37 मरीजों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान की गईं। साथ ही प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अवधेश कुमार ने शिविर का निरीक्षण किया। लोगों से पानी ऊबाल कर पीने की सलाह दी। वहीं पुलिस लाइन सभागार में वामा सारथी पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में होम्योपैथिक विभाग के सहयोग से वामा वेलनेस कैम्प का आयोजन किया गया। चिकित्सकों ने शिविर में पुलिसकर्मियों व उनके परिजनों के स्वास्थ्य की जांच की। जांच के बाद उन्हें उचित परामर्श दिया। इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाइन सहित अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

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