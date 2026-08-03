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Mirzapur News: चुनार में सात करोड़ से बनेगा “सैंड स्टोन हेरिटेज पार्क”

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: बलुई पत्थर के उत्पादों को मिलेगा बढ़ावा, कारीगरों को मिलेगा रोजगार बलुई पत्थर का बलुई पत्थर का बलुई पत्थर का बलुई पत्थर का बलुई पत्थर का बलुई पत्थर का

Mirzapur News: चुनार में सात करोड़ से बनेगा “सैंड स्टोन हेरिटेज पार्क”

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के अनुरोध पर प्रदेश चुनार के बलुई पत्थरों के उत्पादों को विशिष्ट पहचान देने के लिए सात करोड़ की लागत से सैंड स्टोन हेरिटेज पार्क बनवाने का फैसला किया है। इससे जहां स्थानीय कारीगरों और शिल्पियों को रोजगार मिलेगा। वहीं पारंपरिक उत्पादों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में नयी पहचान मिलेगी। सैंड स्टोन हेरिटेज पार्क में विभिन्न उत्पाद तैयार करने वाले कारीगरों और शिल्पियों का संरक्षण और संवर्द्धन किया जाएगा。

गुलाबी बलुई पत्थर की पहचान

चुनार क्षेत्र में पाया जाने वाला गुलाबी बलुई पत्थरों की विशिष्ट पहचान है। इसी पत्थर से चुनार का किला, सारनाथ का बौद्ध स्तूप के अलावा पुराने संसद भवन का भी निर्माण कराया गया था। यह पत्थर मजबूत और टिकाऊ होने के साथ ही कारीगरों को तराशने में भी आसान होता है। लगभग डेढ़ दशक पूर्व गुलाबी पत्थरों से लखनऊ में बाबा साहब डॉ. भीमराव आम्बेडकर स्मृति स्थल एवं हाथी उद्यान का निर्माण कराया गया था। प्राचीन काल में कई राजाओं के महलों के निर्माण में भी चुनार के गुलाबी बलुई पत्थरों का उपयोग किया गया है। इसके अलावा मूर्तियों को बनाने में भी इस पत्थर का उपयोग किया जाता है।

स्थानीय कारीगरों की समस्याएं

मूर्तिकला से चुनार इलाके के हजारों कारीगर एवं शिल्पी जुड़े हुए थे। अब तक शासन से बेहतर सहयोग न मिलने के कारण मूर्तिकला से जुड़े कारीगरों के समक्ष रोजी-रोटी की भी समस्या खड़ी हो गयी थी। हाल के दिनों में इस कला से जुड़े शिल्पकार धीरे-धीरे इसे छोड़ते जा रहे थे। यहीं वजह है कि अब चुनार में मूर्ति बनाने वाले कारीगरों की संख्या धीरे-धीरे घट कर कुछ सौ में हो गयी है। चुनार में सैंड स्टोन हेरिटेज पार्क बनवा दिए जाने से मूर्तिकला को भी अक्षुण्य बनाए रखने में मदद मिलेगी।

मंत्री का बयान

केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का कहना है कि लगभग सात करोड़ की लागत से बनवाए जाने वाले सैंडस्टोन हेरिटेज पार्क से चुनार के गुलाबी बलुई पत्थरों को जहां नई पहचान मिलेगी। वहीं स्थानीय कारीगरों और शिल्पकारों को रोजगार मुहैया कराने में भी मदद मिलेगी।

सामान्य प्रश्न

सैंड स्टोन हेरिटेज पार्क की लागत कितनी है?
सैंड स्टोन हेरिटेज पार्क की लागत सात करोड़ रुपये है।
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