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Mirzapur News: कंतित नरेश की जयंती पर मेधावी होंगे सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। नगर के राजा विजयपुर कोठी में मंगलवार को कंतित राज विजयपुर परिवार की संचालन समिति की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया

Mirzapur News: कंतित नरेश की जयंती पर मेधावी होंगे सम्मानित

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। नगर के राजा विजयपुर कोठी में मंगलवार को कंतित राज विजयपुर परिवार की संचालन समिति की बैठक हुई। इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि कंतित नरेश, पूर्व विधायक एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह की जयंती 18 अगस्त को मनाई जाएगी।

जयंती समारोह में आयोजक

जयंती समारोह पर हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही कंतित राज विजयपुर परिवार की सामाजिक, शैक्षिक एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। कंतित राज विजयपुर परिवार के संरक्षक राजा अनिल प्रताप सिंह के दिशा निर्देशन में कार्यक्रम संपन्न होगा। मुख्य अतिथि के रूप में रीवां नरेश पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश महराजा पुष्पराज सिंह रहेंगे। समिति के सदस्य अशोक सिंह ने बताया कि राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह का संपूर्ण जीवन जनसेवा, सामाजिक समरसता और विकास के लिए समर्पित रहा। उनकी जयंती नई पीढ़ी को उनके आदर्शों से जोड़ने का अवसर बनेगी।

युवाओं के लिए प्रेरणा

कंतित राज विजयपुर परिवार के प्रवक्ता आयुष सिंह ने कहाकि राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह ने राजनीति को सत्ता नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेकर युवा पीढ़ी समाज निर्माण में अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए। यही इस आयोजन का उद्देश्य है। मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान उनकी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बैठक में जैनेन्द्र सिंह, राजेश सिंह, संजय सिंह गहरवार, जितेंद्र सिंह, डॉ. डीके सिंह, राम सिंह, भाष्कर सिंह, देवेश सिंह, बालेंद्र सिंह, अरुण सिंह, धनंजय सिंह, गोपाल सिंह गहरवार आदि रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कब राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह की जयंती मनाई जाएगी?
राजा श्रीनिवास प्रसाद सिंह की जयंती 18 अगस्त को मनाई जाएगी।
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