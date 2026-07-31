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Mirzapur News: नवगीतकार शुभम ओम को कवियों ने दी श्रद्धांजलि

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता।विन्ध्येश्वरी साहित्यिक मंच एवं स्वामी विवेकानंद शिक्षा समिति के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को बुंदेलखंडी सभागार में हिन्दी क

Mirzapur News: नवगीतकार शुभम ओम को कवियों ने दी श्रद्धांजलि

Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता। विन्ध्येश्वरी साहित्यिक मंच एवं स्वामी विवेकानंद शिक्षा समिति के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को बुंदेलखंडी सभागार में हिन्दी के नवगीतकार कीर्तिशेष शुभम् श्रीवास्तव ओम के जन्म जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। तत्पश्चात शुभम् श्रीवास्तव ओम के चित्र पर उनके पिता वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने माल्यार्पण एवं साहित्यकारों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार गणेश गंभीर जी ने किया। डा.शीला सिंह मुख्य अतिथि व प्रसिद्ध गीतकार लल्लू तिवारी विशिष्ट अतिथि रहे। शुभम् श्रीवास्तव ओम के स्मरण में राजेंद्र त्रिपाठी लल्लू, गणेश गंभीर, शीला सिंह, अरविंद अवस्थी, केदार नाथ सविता, सारिका चौरसिया,डा.मंजू चौरसिया, डा. दिनेश चौरसिया, डॉली अग्रहरी, इरफान कुरैशी, मुहीब मिर्जापुरी, विजय श्रीवास्तव, गुमनाम मिर्जापुरी, आनंद केशरी, आनंद अमित अमरनाथ, प्रमोद चंद्रगुप्त, बृजेश कुमार, इला जायसवाल, अन्नू,नंदिनी वर्मा आदि ने अपने विचार व्यक्त करते हुए काव्य पाठ किए।

संचालन कवि श्याम अचल ने किया। कार्यक्रम के आयोजक अनुज श्रीवास्तव,संयोजक पूजा यादव ने धन्यवाद ज्ञापित किया।

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