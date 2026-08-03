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Mirzapur News: कलश वंदन यात्रा का किया भव्य स्वागत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: मिर्जापुर में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सरोज के नेतृत्व में संत शिरोमणि गुरु रविदास की 650वीं जयंती पर कलश वंदन यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा कोन मंडल के विभिन्न गांवों में श्रद्धा और आस्था के साथ निकाली गई, जिसमें पूजा-अर्चना की गई।

Mirzapur News: कलश वंदन यात्रा का किया भव्य स्वागत

Mirzapur News: मिर्जापुर। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष लाल बहादुर सरोज के नेतृत्व में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष कलश वंदन यात्रा के अंतर्गत कोन मंडल के चेकसारी, पुरजागीर, कमासिन, भोगांव एवं खुलुआ ग्राम में श्रद्धापूर्वक कलश यात्रा का स्वागत किया गया। जिला एवं मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं ने कलश का भव्य स्वागत करते हुए आरती एवं विधिवत पूजा-अर्चना की। जिलाध्यक्ष लाल ने कहा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास की जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जा रही यह पवित्र कलश यात्रा श्रद्धा, आस्था एवं सामाजिक समरसता का प्रतीक है। रुद्रेश प्रताप सिंह, अमित श्रीनेत, उमेश तिवारी, लवकुश दुबे, रतन कुमार सिंह आदि रहे

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