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Mirzapur News: मुंशी प्रेमचंद जयंती: संवेदना का पाठ पढ़ाती है ईदगाह कहानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: ◆-बच्चों ने भावपूर्ण अभिनय से मोहा मनखजूर की बागवानी से खुलेंगे किसानों की आर्थिक समृद्धि के द्वार एक हेक्टेयर पर योगी सरकार दे रही 1.40 लाख रुपये का

Mirzapur News: मुंशी प्रेमचंद जयंती: संवेदना का पाठ पढ़ाती है ईदगाह कहानी

Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता । नगर के तिवराने टोला स्थित डॉ. भवदेव पाण्डेय फाउंडेशन की ओर से शुक्रवार को कथा एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती मनाई गई । इस अवसर पर नन्हें-मुन्ने बच्चों कथासम्राट मुंशी प्रेमचंद की उनकी कहानी ईदगाह कर भावपूर्ण प्रस्तुतियों से दिल का छू लिया। जिसमें एक छोटे बच्चे ने अपनी आकांक्षाओं को त्याग कर परिवार की बूढ़ी काकी के प्रति अपनाए गए उत्तरदायित्व का जीवंत अभिनय किया।

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ईदगाह कहानी का संदेश

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सामान्य प्रश्न

मुंशी प्रेमचंद की जयंती कब मनाई गई?
मुंशी प्रेमचंद की जयंती शुक्रवार को मनाई गई।
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