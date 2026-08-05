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Mirzapur News: अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, तीन युवक घायल, एक गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: हलिया (मिर्जापुर) में मंगलवार की रात एक कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में तीन युवक घायल हो गए। ग्रामीणों की सहायता से एम्बुलेंस ने घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया पहुँचाया। गंभीर स्थिति में एक युवक को ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर किया गया।

Mirzapur News: अनियंत्रित कार पेड़ से टकराई, तीन युवक घायल, एक गंभीर

Mirzapur News: हलिया (मिर्जापुर) l थाना क्षेत्र के हलिया बडौही रोड पर भटवारी गांव स्थित पुराने वन विभाग की नर्सरी मोड़ के समीप मंगलवार की देर रात एक अल्टो कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार सवार तीन युवक घायल हो गए। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस ने सभी घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया पहुंचाया l जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल एक युवक को ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। ड्रमंडगंज थाना क्षेत्र के नौगवा गांव निवासी 22 वर्षीय श्याम सुंदर मिश्रा, 27 वर्षीय आशीष मिश्रा तथा 24 वर्षीय पिंटू मंगलवार की देर रात अल्टो कार से कहीं जा रहे थे।

भटवारी गांव स्थित नर्सरी के समीप पहुंचते ही मोड़ पर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। टक्कर लगते ही उसमें सवार तीनों युवक घायल हो गए। तेज आवाज सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल एम्बुलेंस को सूचना दी। घायलों को एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलिया लाया गया। जहां तैनात चिकित्सक डॉ. आलोक कुमार ने घायलों का प्राथमिक उपचार के बाद श्यामसुन्दर मिश्रा की गंभीर स्थिती को देख कर बेहतर उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया

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