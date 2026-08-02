Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Mirzapur News: स्कार्पियो के धक्के से बाइक सवार देवर-भाभी जख्मी, रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

Mirzapur News: चेतगंज बाजार के पास शनिवार को एक सड़क हादसे में स्कार्पियो ने बाइक सवार देवर-भाभी को जख्मी कर दिया। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर भेजा गया। हादसे के बाद स्कार्पियो चालक मौके से भाग गया।

Mirzapur News: स्कार्पियो के धक्के से बाइक सवार देवर-भाभी जख्मी, रेफर

Mirzapur News: चेतगंज, हिन्दुस्तान संवाद। चील्ह थाना क्षेत्र के चेतगंज बाजार के पास शनिवार की दोपहर स्कार्पियो के धक्के से बाइक सवार देवर-भाभी जख्मी हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अन्यत्र रेफर कर दिया गया है। प्रयागराज जिले के करौली गांव निवासी 25 वर्षीय विष्णु भारती अपने भाभी 28 वर्षीय सुनीता गौतम पत्नी धनंजय गौतम के साथ बाइक से मिर्जापुर किसी काम से आ रहे थे। जैसे ही विष्णु बाइक लेकर चील्ह के चेतगंज बाजार के पास पहुंचे। तभी मिर्जापुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कार्पियो ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार सड़क पर गिरकर जख्मी हो गए।

घटना की जानकारी

घटनास्थल पर आस-पास के लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से दोनों घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चील्ह पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर मंडलीय अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद स्कार्पियो चालक और सवार मौके पर वाहन छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया। चालक की तलाश में जुट गई है।

पुलिस कार्यवाई

चेतगंज चौकी प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि स्कार्पियो के धक्के से बाइक सवार दो लोग जख्मी हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। स्कार्पियो छोड़कर भागे चालक की तलाश की जा रही है।

सामान्य प्रश्न

हादसे में कितने लोग जख्मी हुए हैं?
हादसे में दो लोग जख्मी हुए हैं।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Scorpio Mirzapur Latest News Mirzapur News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।