Mirzapur News: स्कार्पियो के धक्के से बाइक सवार देवर-भाभी जख्मी, रेफर
Mirzapur News: चेतगंज बाजार के पास शनिवार को एक सड़क हादसे में स्कार्पियो ने बाइक सवार देवर-भाभी को जख्मी कर दिया। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में ट्रामा सेंटर भेजा गया। हादसे के बाद स्कार्पियो चालक मौके से भाग गया।
Mirzapur News: चेतगंज, हिन्दुस्तान संवाद। चील्ह थाना क्षेत्र के चेतगंज बाजार के पास शनिवार की दोपहर स्कार्पियो के धक्के से बाइक सवार देवर-भाभी जख्मी हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अन्यत्र रेफर कर दिया गया है। प्रयागराज जिले के करौली गांव निवासी 25 वर्षीय विष्णु भारती अपने भाभी 28 वर्षीय सुनीता गौतम पत्नी धनंजय गौतम के साथ बाइक से मिर्जापुर किसी काम से आ रहे थे। जैसे ही विष्णु बाइक लेकर चील्ह के चेतगंज बाजार के पास पहुंचे। तभी मिर्जापुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार स्कार्पियो ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार सड़क पर गिरकर जख्मी हो गए।
घटना की जानकारी
घटनास्थल पर आस-पास के लोगों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से दोनों घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चील्ह पहुंचाया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गंभीर देख डॉक्टरों ने ट्रामा सेंटर मंडलीय अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद स्कार्पियो चालक और सवार मौके पर वाहन छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने स्कॉर्पियो को कब्जे में ले लिया। चालक की तलाश में जुट गई है।
पुलिस कार्यवाई
चेतगंज चौकी प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि स्कार्पियो के धक्के से बाइक सवार दो लोग जख्मी हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। स्कार्पियो छोड़कर भागे चालक की तलाश की जा रही है।
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