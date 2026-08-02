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Mirzapur News: दरवाजे के सामने लगे टिन शेड में घुसी कार,दो सगे भाई घायल,गंभीर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: राजगढ़ (मिर्जापुर) में शनिवार रात अनियंत्रित कार टिन शेड में घुस गई, जिससे दो सगे भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल सोनभद्र रेफर किया गया।

Mirzapur News: दरवाजे के सामने लगे टिन शेड में घुसी कार,दो सगे भाई घायल,गंभीर

Mirzapur News: राजगढ़ (मिर्जापुर)। थाना क्षेत्र के नदिहार बाजार में शनिवार की रात अनियंत्रित कार दरवाजे पर लगे टिन शेड में घुस गई। जिससे टिन शेड के अंदर बैठे दो सगे भाई कार की चपेट में आकर गम्भीर रूप से घायल हो गए। घायल दोनों भाइयों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी हालत गम्भीर देख जिला अस्पताल सोनभद्र रेफर कर दिया गया।

दुर्घटना का विवरण

नदीहार गांव निवासी रमेश उर्फ मुंशी का राजगढ़ घोरावल मार्ग के किनारे मकान है। रमेश अपने मकान के सामने टिन शेड लगाकर उसमें साइकिल मरम्मत की दुकान चलाते हैं। शनिवार की रात दुकान बंद करने के बाद रमेश के दो पुत्र 33 वर्षीय सत्येंद्र और 30 वर्षीय अनिल कुमार टिन शेड में बैठकर बाते कर रहे थे। इसी दौरान घोरावल की तरफ से पहुंची तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर रमेश के घर के सामने खड़ी दो बाइक,एक ठेला में टक्कर मारते हुए टिन शेड में बैठे में जा घुसी। जिससे टिन शेड में बैठे सत्येंद्र और अनिल भी कार की चपेट में आ गए। हादसे में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल गए। जानकारी मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना पर पहुंची पीआरबी 112 पुलिस हादसे में घायल दोनों भाइयों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ ले गई। जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देख दोनों को जिला अस्पताल सोनभद्र रेफर कर दिया गया। इस संबंध में राजगढ़ थाना प्रभारी निरीक्षक बालमुकुंद मिश्रा ने बताया कि अनियंत्रित कार के धक्के से दो युवक घायल हैं।

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