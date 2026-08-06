Mirzapur News: विश्व स्तनपान सप्ताह पर ब्रेस्ट फीडिंग रूम का उद्घाटन
Mirzapur News: विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर मिर्ज़ापुर में इनर व्हील क्लब द्वारा अस्पताल में महिलाओं के लिए ब्रेस्ट फीडिंग रूम का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य माताओं को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में स्तनपान कराने की सुविधा प्रदान करना है। कार्यक्रम में डॉ. स्मिता और क्लब की अध्यक्ष शुभा खंडेलवाल ने स्तनपान के महत्व पर चर्चा की।
Mirzapur News: मिर्ज़ापुर। विश्व स्तनपान सप्ताह के अवसर पर इनर व्हील क्लब ऑफ मिर्ज़ापुर की ओर से राम कृष्ण सेवा आश्रम ओझला में महिलाओं की सुविधा के लिए ब्रेस्ट फीडिंग रूम का उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य अस्पताल में आने वाली माताओं को अपने शिशुओं को सुरक्षित, स्वच्छ एवं सम्मानजनक वातावरण में स्तनपान कराने की सुविधा उपलब्ध कराना है। डॉ. स्मिता ने स्तनपान के महत्व, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिशु को सही तरीके से स्तनपान कराने के विषय पर प्रकाश डाला। क्लब की अध्यक्ष शुभा खंडेलवाल ने कहा कि प्रत्येक महिला को अपने शिशु को स्तनपान कराने के लिए सुरक्षित, स्वच्छ एवं सम्मानजनक स्थान मिलना अत्यंत आवश्यक है।
कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब के वरिष्ठ सदस्य बीना गोयनका का विशेष मार्गदर्शन एवं महत्वपूर्ण सहयोग रहा।
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