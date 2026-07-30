Mirzapur News: सावन में पीतल के दरवाजे से दमकेगा बाबा बदेवर नाथ दरबार

Mirzapur News: जिगना,हिन्दुस्तान संवाद। श्रावण मास में क्षेत्र के बदेवरा गांव स्थित प्रसिद्ध बाबा बदेवरानाथ मंदिर एवं राम-जानकी मंदिर में पीतल का नक्काशीदार दरवाजा भक्तों के आकर्षण का केंद्र होगा। भदोही जनपद के जंगीगंज क्षेत्र के जगापुर गांव निवासी निखिलेश्वर मिश्रा (घियहा) की ओर से बुधवार को पीतल का दरवाजा बदेवरानाथ के श्रीचरणों में समर्पित कर दिया है। 25 अप्रैल को उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति श्रीमती मंजूरानी चौहान ने नवनिर्मित राम जानकी मंदिर का विधि-विधान से वैदिक मंत्रो के बीच लोकापर्ण किया था। भव्य मंदिर निर्माण के लिए उन्होंने निखिलेश्वर मिश्रा की सराहना किया था। सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक ओमप्रकाश उपाध्याय, प्रशासक माहेश्वरी उपाध्याय ने बताया कि लोकार्पण के अवसर पर मंदिर निर्माता ने शीघ्र ही पीतल का दरवाजा लगवाने की घोषणा किया था।