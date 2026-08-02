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Mirzapur News: पाइप में वाल्ब लगाने के लिए खोदे गए गड्ढ़े में बोलेरो फंसी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: रोडवेज तिराहे पर पंद्रह दिन पूर्व जल निगम के ठेकेदार ने खुदवाया था गड्ढ़ा 4-रोडवेज तिराहे पर जल निगम की तरफ से खोदे गए गड्ढ़े में फंसी बोलेरो4-रोडवेज

Mirzapur News: पाइप में वाल्ब लगाने के लिए खोदे गए गड्ढ़े में बोलेरो फंसी

Mirzapur News: मिर्ज़ापुर, संवाददाता। नगर के पीली कोठी स्थित रोडवेज तिराहे पर पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदे गए गड्ढ़े में पर्याप्त मिट्टी और गिट्टी न डाले जाने से शनिवार को सुबह एक बोलेरो का अगला पहिया इसमें धंस गया। स्थानीय लोगों की मदद से काफी मशक्कत के बाद बोलेरो को बाहर निकालने के बाद गड्ढ़े को गिट्टी डाल कर पाटा। तब तिराहे से वाहनों का आवागमन सामान्य हो सका। इसी तिराहे से रोडवेज की बसें भी आती-जाती है। यह तो संयोग था कि कोई बस नहीं थी अन्यथा पलट भी सकती थी。

गड्ढे की स्थिति

नगर में अमृत योजना के तहत जलापूर्ति के लिए बारिश में भी सड़क की खुदाई कराके जल निगम पाइप बिछा रहा है। पाइप बिछाने के बाद जल निगम के ठेकेदार गड्ढ़े में पर्याप्त गिट्टी और मिट्टी डाल कर नहीं पाट रहे है। इससे अक्सर किसी न किसी मोहल्ले में सड़क के गड्ढे की मिट्टी धंसने से वाहनों के फंसने की घटनाए हो रही है। नगर के पीली कोठी स्थित रोडवेज तिराहे पर पंद्रह दिन पूर्व जल निगम के ठेकेदार ने पाइप लाइन को आपस में जोड़ने के लिए वाल्ब लगवाए थे।

गड्ढा खोदने की प्रक्रिया

मुख्य तिराहे पर पाइप में वाल्ब लगाने के लिए करीब तीन फीट गहरा गड्ढ़ा खोदा गया था। जल निगम के ठेकेदारों ने गड्ढ़े में मिट्टी और गिट्टी डाल कर दबाने की बजाय मिट्टी का ढेर छोड़ कर चले गए। जब तक पानी नहीं बरस रहा था। तब तक सब कुछ ठीक था।

बोलेरो का फंसना

शुक्रवार की शाम बारिश होने से गड्ढ़े वाले स्थान की मिट्टी गिली हो गयी। शनिवार को सुबह एक बोलेरो चालक रेलवे स्टेशन की तरफ से कचहरी जा रहा था। वह जैसे ही तिराहे पर पहुंचा उसके वाहन के बाए तरफ का अगला पहिया गड्ढ़े की मिट्टी के साथ धंस गया। इससे बोलेरो गड्ढ़े में फंस गयी। यह तो संयोग था कि सुबह का मामला था और तिराहे से इक्का-दुक्का ही वाहन गुजर रहे थे अन्यथा वाहनों की लंबी लाइन लग जाती। वाहन चालक के अनुरोध पर आसपास के लोगों ने किसी तरह गड्ढ़े में फंसी बोलेरो को बाहर निकलवा कर गड्ढ़े में मिट्टी और गिट्टी डाल कर पाट दिए। तब इस तिराहे से वाहनों का आवागमन सुरक्षित हुआ।

प्रतिक्षित प्रश्न

बोलेरो कैसे गड्ढे में धंसी?
बोलेरो का अगला पहिया गड्ढे की मिट्टी के साथ धंस गया, जिससे वह गड्ढे में फंस गयी।
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