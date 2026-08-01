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Mirzapur News: मवेशी से टकरा बाइक सवार घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: पटेहरा के लालगंज-कलवारी मार्ग पर पथरौर गांव के पास एक बाइक चालक सोनू मौर्य निराश्रित गौवंश से टकरा गए। वे दीपनगर की ओर जा रहे थे, जब गाय अचानक उनके सामने आ गई। घायल अवस्था में उन्हें पीएचसी पटेहरा लाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर उन्हें मंडलीय अस्पताल रेफर किया।

Mirzapur News: मवेशी से टकरा बाइक सवार घायल

Mirzapur News: पटेहरा। संतनगर थाना क्षेत्र के लालगंज-कलवारी मार्ग के पथरौर गांव के पास निराश्रित गौवंश से टकरा कर देवरी दुबार खास टउआ गांव निवासी 30 वर्षीय सोनू मौर्य घायल हो गए। वे बाइक से दीपनगर की ओर जा रहे थे। तभी पथरौर के पास अचानक निराश्रित गौवंश बाइक के सामने आ गया। जिससे वे टकरा कर सड़क पर गिर गए। ग्रामीणों के सहयोग से पीएचसी पटेहरा में भर्ती कराया गया। डॉ. राजकुमार ने प्राथमिक उपचार कर मंडलीय अस्पताल रेफर कर दिया।

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