Mirzapur News: बाइकों की टक्कर में मेडिकल स्टोर संचालक समेत दो जख्मी, रेफर
Mirzapur News: फोटो:2 मिर्जापुर,संवाददाता। जनपद के कछवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सभागार में बुधवार को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जीरो से चौदह वर्ष के बच्चों क
Mirzapur News: राजगढ़, हिन्दुस्तान संवाद। स्थानीय थाना क्षेत्र के लूसा गांव के पास मंगलवार की रात नौ बजे बाइकों की टक्कर में दो लोग जख्मी हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अन्यत्र रेफर कर दिया गया है। क्षेत्र के राजगढ़ गांव निवासी 34 वर्षीय प्रभात दुबे कलवारी बाजार में मेडिकल स्टोर की दुकान चलाते हैं। प्रतिदिन की तरह रात दुकान बंद करने के बाद बाइक से अपने घर राजगढ़ जा रहे थे। जैसे ही लूसा गांव के पास पहुंचे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे दूसरे बाइक सवार लूसा गांव निवासी 36 वर्षीय लालता प्रसाद से टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार जख्मी हो गए।
राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को एंबुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजगढ़ में भर्ती कराया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद डाक्टरों ने प्रभात की हालत गंभीर देख ट्रामा सेंटर वाराणसी तथा लालता को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।
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