Mirzapur News: बाइक की टक्कर से छात्रा महिला गिरकर चोटिल

Mirzapur News: हलिया (मिर्जापुर) l बुधवार को बाइक की टक्कर से कालेज जा रही छात्रा सहित बाइक पर पीछे बैठी सवार महिला सड़क पर गिर कर घायल हो गई l सूचना पर पंहुचे कॉलेज के प्रबंधक ने निजी साधन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया । लालगंज थाना क्षेत्र के खैरा गांव निवासी मंगला अपनी बाइक पर अपनी माँ कलूई (50) को पीछे बैठा कर हलिया थाना क्षेत्र के छतरिया गांव अपनी नानी की मृत्यु की खबर सुनकर ननिहाल माँ को लेकर जा रहे थे। जैसे ही हलिया लालगंज मार्ग के पंचशील डिग्री कॉलेज के पास पहुंचे , विपरीत दिशा से सुईया कला गांव निवासी पंचशील डिग्री कॉलेज के बीए चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा रीमा साइकिल से कालेज जा रही थी।