Mirzapur News: बाइक की टक्कर से छात्रा महिला गिरकर चोटिल
Mirzapur News: हलिया में हुए एक सड़क हादसे में कॉलेज जा रही छात्रा और उसकी बाइक पर बैठी महिला घायल हो गई। छात्रा साइकिल चला रही थी, तभी बाइक की टक्कर से दोनों सड़क पर गिर गईं। कॉलेज के प्रबंधक ने उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुँचाया, जहाँ उनका इलाज चल रहा है और हालत सामान्य बताई जा रही है।
Mirzapur News: हलिया (मिर्जापुर) l बुधवार को बाइक की टक्कर से कालेज जा रही छात्रा सहित बाइक पर पीछे बैठी सवार महिला सड़क पर गिर कर घायल हो गई l सूचना पर पंहुचे कॉलेज के प्रबंधक ने निजी साधन से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया । लालगंज थाना क्षेत्र के खैरा गांव निवासी मंगला अपनी बाइक पर अपनी माँ कलूई (50) को पीछे बैठा कर हलिया थाना क्षेत्र के छतरिया गांव अपनी नानी की मृत्यु की खबर सुनकर ननिहाल माँ को लेकर जा रहे थे। जैसे ही हलिया लालगंज मार्ग के पंचशील डिग्री कॉलेज के पास पहुंचे , विपरीत दिशा से सुईया कला गांव निवासी पंचशील डिग्री कॉलेज के बीए चतुर्थ सेमेस्टर की छात्रा रीमा साइकिल से कालेज जा रही थी।
आमने सामने टक्कर से छात्रा सहित बाइक पर पीछे बैठी महिला गिरकर दोनों घायल हो गई। सुचना पर पहुंचे विद्यालय के प्रबंधक लाल बहादुर मौर्य ने विद्यालय की गाड़ी से दोनों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजवाया l जहां पर उपचार चल रहा है, दोनों की हालत सामान्य है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।