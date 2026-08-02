Mirzapur News: बाइकों की टक्कर में युवक की मौत

हादसे का विवरण

सोनभद्र की ओर से बाइक सवार एक युवक शाम अहरौरा की ओर आ रहा था। सड़क पर वह गलत दिशा से चल रहा था। जैसे ही अहरौरा पट्टी खुर्द गांव के सामने पहुंचा। तभी सड़क किनारे खड़े ट्रक से बचने में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सामने से आ रहे दूसरी बाइक में भिड़ गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक सवार युवक की मौत हो गई। घटनास्थल पर आस-पास के लोगों की भीड़ जुट गई। तब तक दूसरा बाइक सवार व सड़क किनारे खड़े ट्रक का चालक वाहन लेकर भाग निकला। ग्रामीणों ने स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया। मृतक के जेब से मोबाइल मिला। उसमें मिले नंबर के आधार पर शव की पहचान सोनभद्र जिले के रावर्ट्सगंज के बसौली गांव निवासी 35 वर्षीय ओमप्रकाश के रुप में की। पुलिस की सूचना पर मृतक के घरवाले भी अहरौरा पहुंच गए। अहरौरा थानाध्यक्ष अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मृत युवक अहरौरा के किसी क्रशर प्लांट पर काम करता था। वह प्लांट पर ही जा रहा था, लेकिन सड़क पर गलत दिशा से आ रहा था। जिससे वह हादसे का शिकार हो गया। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।