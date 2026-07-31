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Mirzapur News: बरैनी में कुत्ते से टकराई बाइक, महिला की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: बरैनी गांव के पास हुई दुर्घटना, दोनों बाइक से जा रहे थे वाराणसी कछवां थाना क्षेत्र के बरैनी गांव के पास सड़क पर कुत्ते लड़ रहे थे। उनसे बचने में बाइक

Mirzapur News: बरैनी में कुत्ते से टकराई बाइक, महिला की मौत

Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता। कछवां थाना क्षेत्र के बरैनी गांव के पास सड़क पर लड़ रहे कुत्ता से बाइक सवार भिड़ गया। इससे बाइक पलट गई और बाइक चला रहा भतीजा और पीछे बैठी उसकी चाची गंभीर रूप से घायल हो गयी। इलाज के लिए ले जाते समय चाची की मौत हो गयी। वहीं भतीजे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहात कोतवाली क्षेत्र के भटौली गांव निवासी गणेश सरोज लोक निर्माण विभाग में कार्यरत है। उनकी तबीयत खराब होने पर परिवार वालों ने इलाज के लिए उन्हें प्रयागराज स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। गणेश सरोज का पुत्र सोनू ने बताया कि उसका चचेरा भाई घुन्ना सरोज(35) मां शीतल देवी (45) को बाइक से लेकर वाराणसी जा रहा था।

वाराणसी से दोनों किसी ट्रेन से प्रयागराज जाते। इसी बीच कछवां थाना क्षेत्र के बरैनी गांव जब घुन्ना बाइक लेकर पहुंचा तो सड़क पर दो कुत्ता आपस में लड़ रहे थे। धुन्ना बाइक समेत कुत्तों से भिड़ गया। इससे बाइक समेत वह सड़क पर गिर गया। इस हादसे में बाइक पर बैठी उसकी चाची भी सड़क पर गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के लोगों ने परिवार वालों को सूचना देने के साथ ही दोनों को कछवां सीएचसी पर इलाज के लिए ले गए। चिकित्सकों ने शीतल देवी को मृत घोषित कर दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल धुन्ना को इलाज के लिए भर्ती कर लिया। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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