Mirzapur News: बरैनी में कुत्ते से टकराई बाइक, महिला की मौत

Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता। कछवां थाना क्षेत्र के बरैनी गांव के पास सड़क पर लड़ रहे कुत्ता से बाइक सवार भिड़ गया। इससे बाइक पलट गई और बाइक चला रहा भतीजा और पीछे बैठी उसकी चाची गंभीर रूप से घायल हो गयी। इलाज के लिए ले जाते समय चाची की मौत हो गयी। वहीं भतीजे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देहात कोतवाली क्षेत्र के भटौली गांव निवासी गणेश सरोज लोक निर्माण विभाग में कार्यरत है। उनकी तबीयत खराब होने पर परिवार वालों ने इलाज के लिए उन्हें प्रयागराज स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है। गणेश सरोज का पुत्र सोनू ने बताया कि उसका चचेरा भाई घुन्ना सरोज(35) मां शीतल देवी (45) को बाइक से लेकर वाराणसी जा रहा था।