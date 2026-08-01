Mirzapur News: बदेवरानाथ मंदिर की दानपेटिका में मिले 33 हजार रुपये
Mirzapur News: बदेवरा चौबे गांव के बदेवरानाथ मंदिर की दानपेटिका शुक्रवार को सीसीटीवी की निगरानी में खोली गई। दानपेटिका से कुल 33 हजार रुपये प्राप्त हुए। इस धनराशि का उपयोग मेला क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं जैसे सीसीटीवी कैमरे, पेयजल, और बिजली पर किया जाएगा।
Mirzapur News: जिगना, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के बदेवरा चौबे गांव स्थित प्रसिद्ध बदेवरानाथ मंदिर की दानपेटिका शुक्रवार को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में खोली गई। गणना के दौरान दानपेटिका से कुल 33 हजार रुपये प्राप्त हुए। मंदिर की प्रशासक माहेश्वरी उपाध्याय ने बताया कि श्रावण मास में प्राप्त दानराशि का उपयोग मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे, पेयजल, बिजली और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दानपेटिका समय-समय पर पारदर्शी व्यवस्था के तहत खोली जाती है और खर्च की गई धनराशि का सोशल ऑडिट भी कराया जाता है। इस दौरान मंदिर के महंत महेंद्र गिरी, ओमप्रकाश उपाध्याय, विनीत उपाध्याय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।