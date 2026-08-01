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Mirzapur News: बदेवरानाथ मंदिर की दानपेटिका में मिले 33 हजार रुपये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: बदेवरा चौबे गांव के बदेवरानाथ मंदिर की दानपेटिका शुक्रवार को सीसीटीवी की निगरानी में खोली गई। दानपेटिका से कुल 33 हजार रुपये प्राप्त हुए। इस धनराशि का उपयोग मेला क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं जैसे सीसीटीवी कैमरे, पेयजल, और बिजली पर किया जाएगा।

Mirzapur News: बदेवरानाथ मंदिर की दानपेटिका में मिले 33 हजार रुपये

Mirzapur News: जिगना, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के बदेवरा चौबे गांव स्थित प्रसिद्ध बदेवरानाथ मंदिर की दानपेटिका शुक्रवार को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और गणमान्य लोगों की मौजूदगी में खोली गई। गणना के दौरान दानपेटिका से कुल 33 हजार रुपये प्राप्त हुए। मंदिर की प्रशासक माहेश्वरी उपाध्याय ने बताया कि श्रावण मास में प्राप्त दानराशि का उपयोग मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे, पेयजल, बिजली और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दानपेटिका समय-समय पर पारदर्शी व्यवस्था के तहत खोली जाती है और खर्च की गई धनराशि का सोशल ऑडिट भी कराया जाता है। इस दौरान मंदिर के महंत महेंद्र गिरी, ओमप्रकाश उपाध्याय, विनीत उपाध्याय सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

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