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Mirzapur News: मिशन शक्ति चौपाल में बालिकाओं को किया जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: हलिया के प्राथमिक विद्यालय में मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत जागरूकता चौपाल का आयोजन किया गया। पुलिस ने बालिकाओं को महिला सुरक्षा, अधिकार और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। थानाध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक करने के लिए लगातार चौपालें आयोजित की जा रही हैं।

Mirzapur News: मिशन शक्ति चौपाल में बालिकाओं को किया जागरूक

Mirzapur News: हलिया। क्षेत्र के पुरवा औसान सिंह स्थित प्राथमिक विद्यालय में शुक्रवार को मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत जागरूकता चौपाल आयोजित की गई। पुलिस टीम ने बालिकाओं को महिला सुरक्षा, उनके अधिकारों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही 112, 1090, 1098, 1930 समेत अन्य हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग के बारे में भी जागरूक किया। थानाध्यक्ष राजीव कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि क्षेत्र में प्रतिदिन दो स्थानों पर ऐसी चौपाल आयोजित कर महिलाओं और बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है।

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