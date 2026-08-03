Mirzapur News: मुकदमे में गवाह लिपिक पर जानलेवा हमला, केस दर्ज
Mirzapur News: मिर्जापुर में पुराने मुकदमे के गवाह लिपिक पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज किया गया है। गवाह वीरेंद्र नाथ पांडेय ने आरोप लगाया कि आरोपी अरुण त्रिपाठी ने उनकी कार से टक्कर मारकर जान से मारने का प्रयास किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता पुराने मुकदमे में गवाह लिपिक पर जानलेवा हमला करने के मामले में शहर कोतवाली पुलिस ने सोमवार की देर शाम आरोपी पर केस दर्ज किया है। आरोप है कि वाहन से कुचल कर जान से मारने का प्रयास किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
घटना का विस्तार
शहर के बाण सागर सखौरा कालोनी निवासी वीरेंद्र नाथ पांडेय सिंचाई विभाग में लिपिक है। उन्होंने शहर कोतवाली में तहरीर दी। बताया कि सुबह लगभग आठ बजे फूल माला लेने बाजार जाने के लिए निकला। जैसे ही सारीपुर रोड पर पहुंचा। तभी आरोपी अरुण त्रिपाठी ने कार से टक्कर मार दिया। जिससे वह सड़क पर गिर गए। हाथ व पैर में चोट आई। घटना के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच की। पीड़ित के अनुसार आरोपी अरुण त्रिपाठी पर शहर कोतवाली में पूर्व में एक मुकदमा दर्ज हैं। इसमें मुख्य गवाह होने से लगातार धमकी मिल रही है। गवाही न देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। गवाही देने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। इस संदर्भ में शहर कोतवाल दयाशंकर ओझा ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रश्न
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