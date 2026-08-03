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Mirzapur News: हत्या के प्रयास में आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: मिर्जापुर में देहात कोतवाली पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी कार्तिक सरोज को गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी 27 जुलाई को हुई थी, जब नरेश शाह ने बस चालक और अन्य के खिलाफ मारपीट और धमकी का मामला दर्ज कराया था। आरोपी भरुहना का निवासी है।

Mirzapur News: हत्या के प्रयास में आरोपी गिरफ्तार

Mirzapur News: मिर्जापुर। देहात कोतवाली पुलिस ने हत्या के प्रयास मामले में आरोपी को रविवार धर दबोचा। देहात के भरुहना निवासी नरेश शाह ने 27 जुलाई को नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध कंपनी से काम कर वापस आते समय बस के चालक व उसके अन्य साथियों पर मारपीट, गाली गलौज व धमकी देने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी पड़री के कम्हारी गांव निवासी कार्तिक सरोज को गिरफ्तार कर लिया है।

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