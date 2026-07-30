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Mirzapur News: आशा,आंगबाड़ी टीबी रोग के प्रति करेंगे जागरूक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: फोटो:2फोटो:2 मिर्जापुर,संवाददाता। जनपद के कछवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सभागार में बुधवार को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जीरो से चौदह वर्ष के बच

Mirzapur News: आशा,आंगबाड़ी टीबी रोग के प्रति करेंगे जागरूक

Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता। जनपद के कछवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सभागार में बुधवार को आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में जीरो से चौदह वर्ष के बच्चों को क्षय रोग से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग, आंगनबाड़ी सुपरवाइजर,आशा संगनियों को वर्ल्ड हेल्थ पार्टनर्स संस्था के सहयोग से प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम की अध्यक्षता सीएचसी के प्रभारी चिकित्साधिकारी डा.सीबी पटेल ने किया। इस दौरान प्रभारी चिकित्साधिकारी ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में बताया कि छोटे बच्चों के बलगम जांच करने,कराने की दिशा में सभी अपने-अपने जिम्मेदारीयों का मेहनत से निर्वहन करने को प्रेरित किया। ताकि भारत देश से टीबी को पूर्ण रूप से समाप्त किया जा सके। क्षय विभाग के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सतीश शंकर यादव ने प्रतिभागियों को टीबी के लक्षण,सरकारी स्तर से दी जा रही सभी नि:शुल्क सुविधाओं की जानकारी दी गई।

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साथ ही उन्हें टीबी के प्रति सभी को जागरूक करने को प्रेरित किया। गंभीर रोग के प्रति सावधानी बरने एवं लक्षण से प्रभावित होने पर तत्काल सरकारी अस्पताल से सम्पर्क कर जांच कराकर पाजिटिव होने पर सलाह पर पूरा इलाज पूर्ण कर पुनः अपने रोग से मुक्त करें। डीसी धनंजय श्रीवास्तव ने फिल्ड के रिपोर्टिंग के बारे में समझाया गया। डॉ.ओपी पाल, प्रदीप कुमार, लव कुश, पंकज सिंह आदि मौजूद रहे।

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