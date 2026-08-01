Mirzapur News: तंत्र मंत्र से पुत्र को मारने का आरोप पुत्र की तंत्र मंत्र से मारने का आरोप
Mirzapur News: चुनार,हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के आराजी लाइन सुल्तानपुर शीतला धाम निवासी उमेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर एक व्यक्ति पर तं
Mirzapur News: चुनार, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के आराजी लाइन सुल्तानपुर शीतला धाम निवासी उमेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर एक व्यक्ति पर तंत्र विद्या से इकलौते पुत्र को मारने का आरोप लगाया है। कहा कि हमारा पुत्र बीएचयू से बी फार्मा कर रहा था। हमारे न रहने पर पटीदार पत्नी और बच्चे को सता रहे थे और मारते पीटते थे। कुछ दिन बाद तंत्र मंत्र से हमारे इकलौते पुत्र विशाल (23) वर्ष की मरवा दिया। उमेश ने आरोपियों के खिलाफ रपट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।