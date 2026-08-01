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Mirzapur News: तंत्र मंत्र से पुत्र को मारने का आरोप पुत्र की तंत्र मंत्र से मारने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: चुनार,हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के आराजी लाइन सुल्तानपुर शीतला धाम निवासी उमेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर एक व्यक्ति पर तं

Mirzapur News: तंत्र मंत्र से पुत्र को मारने का आरोप पुत्र की तंत्र मंत्र से मारने का आरोप

Mirzapur News: चुनार, हिन्दुस्तान संवाद। कोतवाली क्षेत्र के आराजी लाइन सुल्तानपुर शीतला धाम निवासी उमेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर एक व्यक्ति पर तंत्र विद्या से इकलौते पुत्र को मारने का आरोप लगाया है। कहा कि हमारा पुत्र बीएचयू से बी फार्मा कर रहा था। हमारे न रहने पर पटीदार पत्नी और बच्चे को सता रहे थे और मारते पीटते थे। कुछ दिन बाद तंत्र मंत्र से हमारे इकलौते पुत्र विशाल (23) वर्ष की मरवा दिया। उमेश ने आरोपियों के खिलाफ रपट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है।

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