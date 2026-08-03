Mirzapur News: संयुक्त निदेशक पर कर्मियों ने उत्पीड़न का मढ़ा आरोप

Mirzapur News: - कर्मचारियों से हुई नोंकझोंक, मौके पर बुलाई गई पुलिस-11- पिपराडाड़ में कृषि विभाग के परिसर में संयुक्त निदेशक कृषि से विवाद के बाद उनके वाहन के सामन

संयुक्त निदेशक पर कर्मियों ने उत्पीड़न का मढ़ा आरोप

Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। कृषि विभाग के कर्मचारियों ने विंध्याचल मंडल के संयुक्त निदेशक (कृषि) पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। कहा कि संयुक्त निदेशक के उत्पीड़न से महिला और पुरूष सभी कर्मचारी तंग है। वहीं सोमवार को दोपहर में संयुक्त निदेशक और कर्मचारियों में नोंकझोक भी हुई। संयुक्त निदेशक ने कर्मचारियों पर वाहन से खींच कर पिटाई करने का आरोप लगाया है।

कृषि विभाग की महिला कर्मचारियों के आरोप वहीं कृषि विभाग की महिला कर्मचारियों ने संयुक्त निदेशक पर अभद्रता और अश्लील हरकत करने का आरोप मढ़ा। कृषि विभाग के परिसर में कर्मचारी धरने पर बैठ गए। वहीं मामला बढ़ते देख उप निदेशक कृषि और जिला कृषि अधिकारी की सूचना पर एसपी ने देहात कोतवाली पुलिस को मौके पर भेज दिया। पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। वहीं उप निदेशक की सूचना पर शासन ने संयुक्त निदेशक गुणवत्ता नियंत्रक संतोष कुमार राय को पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। माना जा रहा है कि शासन में तैनात संयुक्त निदेशक राय मंगलवार को मामले की जांच कर सकते है।

संयुक्त निदेशक और कर्मचारियों के बीच विवाद विंध्याचल मंडल के संयुक्त निदेशक (कृषि) दीपक कुमार चौधरी और कर्मचारियों के बीच करीब एक माह से विवाद चल रहा था। कर्मचारियों का आरोप है कि संयुक्त निदेशक परेशान करने के लिए वाहन चालक राकेश कुमार की ड्यूटी दो अफसरों के यहां तीन-तीन दिन की लगा दिए। एक महिला कर्मचारी का आरोप है कि वे अपने कक्ष में टेबल लगाने के लिए दबाव बना रहे थे। इसका विरोध किया तो उपस्थिति पंजिका में विलंब से आने की प्रविष्टि कर दिए।

हंगामे का खत्म होना सोमवार को दोपहर जब उप निदेशक अपने वाहन से कहीं जाने के लगे तो राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद के जिला मंत्री विनोद तिवारी,राकेश तिवारी, प्रशांत मिश्रा व कृषि विभाग की महिला कर्मचारी उन्हें रोकना चाहा तो नोंकझोंक हो गई। संयुक्त निदेशक ने कर्मियों पर मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं महिला कर्मचारी का कहना है कि संयुक्त निदेशक ने पिटाई करने के बाद जमीन पर गिरा दिया। हंगामे की सूचना पर देहात कोतवाली पुलिस भी पहुंच गयी। तब मामला शांत हुआ。