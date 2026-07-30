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Mirzapur News: आंगनबाड़ी सहायिका चयन में धांधली का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: चेतगंज की प्रीति यादव ने आंगनबाड़ी सहायिका पद में धांधली का आरोप लगाते हुए आयुक्त को पत्र सौंपा है। उन्होंने कहा कि उन्हें चयनित होना चाहिए था, लेकिन उनकी जगह किसी अन्य को नियुक्त कर दिया गया। प्रीति ने उचित जांच की मांग की है।

Mirzapur News: आंगनबाड़ी सहायिका चयन में धांधली का आरोप

Mirzapur News: चेतगंज। आंगनबाड़ी सहायिका पद की नियुक्ति में धांधली करने का सीडीपीओ पर आरोप लगाते हुए विकास खंड कोन के ग्राम चिन्दलिख निवासी प्रीति यादव पत्नी सूरज कुमार यादव ने विंध्यचल मंडल के आयुक्त को पत्रक सौंप कर जांच कराने की मांग की है। आयुक्त को सौंपे पत्रक में प्रीति ने आंगनबाड़ी सहायिका पद पर हुए चयन में धांधली करने का आरोप लगाया है। पत्रक में पीड़िता ने कहा कि वे सभी योग्यता रखती हैं और सहायिका पद के लिए चयनित थीं। फिर भी उनके स्थान पर धात्री की नियुक्ति कर दी गई।

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