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Mirzapur News: दरोगा पर फर्जी ढंग से शिकायत निस्तारण कराने का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: ड्रमंडगंज, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के देवहट गांव निवासी द्वारिका प्रसाद केशरी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर दरोगा पर फर्जी ढ़ंग से शिकायत नि

Mirzapur News: दरोगा पर फर्जी ढंग से शिकायत निस्तारण कराने का आरोप

Mirzapur News: ड्रमंडगंज, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के देवहट गांव निवासी द्वारिका प्रसाद केशरी ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर दरोगा पर फर्जी ढ़ंग से शिकायत निस्तारण कराने का आरोप लगाया है। मामले का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हिन्दुस्तान अखबार इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। शिकायतकर्ता द्वारिका का आरोप है कि बीते 29 जून को मुख्यमंत्री पोर्टल पर देह व्यापार की शिकायत की थी, लेकिन जांच अधिकारी उपनिरीक्षक शिकायत का फर्जी तरीके से आठ जुलाई को निस्तारण कर दिया। दरोगा ने निस्तारण प्रति पर फर्जी तरीके से अंगूठे का निशान भी लगा दिया था।

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आरोप हैकि रात को एसआई और हेड कांस्टेबल कमरे पर आए। धमकी दी कि शिकायत करने पर फर्जी केस में फंसा देंगे। शिकायतकर्ता ने मामले का फर्जी तरीके से निस्तारण करने वाले दरोगा पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं उपनिरीक्षक पुनीत कुमार गुप्ता का कहना है कि शिकायत की जांच कर निस्तारण किया गया है। शिकायतकर्ता ने गलत आरोप लगाया है।

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