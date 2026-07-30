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Mirzapur News: अदाणी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में प्रशिक्षित सात युवाओं को मिली नौकरी-डाक प्रभारी जी को ध्यानार्थ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: हरियाणा के गुरुग्राम स्थित धूत ट्रांसमिशन प्रा.लि. में एसोसिएट/आपरेटर के पद के लिए चयनित23- देवरी स्थित अदाणी फाउंडेशन के स्किल डेवलपमेंट सेंटर में नौ

Mirzapur News: अदाणी स्किल डेवलपमेंट सेंटर में प्रशिक्षित सात युवाओं को मिली नौकरी-डाक प्रभारी जी को ध्यानार्थ

Mirzapur News: मिर्जापुर,संवाददाता। मड़िहान के देवरी में अदाणी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित अदाणी स्किल डेवलपमेंट सेंटर ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर कोर्स का प्रशिक्षण मुहैया करा रहा है। प्रशिक्षण के साथ ही साथ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराके उन्हें उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। अदाणी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के सात प्रशिक्षार्थियों का चयन हरियाणा के गुरुग्राम स्थित धूत ट्रांसमिशन प्रा.लि. में एसोसिएट/ऑपरेटर पद पर किया गया है। चयनित प्रशिक्षार्थियों को 26 कार्य दिवसों के आधार पर ₹20 हजार 702 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेगा। अदाणी फाउंडेशन की तरफ़ से ऊषा मिश्रा तथा अदाणी स्किल डेवलपमेंट सेंटर के सुमित वाजपेयी ने चयनित प्रशिक्षार्थियों को ऑफर लेटर प्रदान करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएँ दीं।

उन्होंने कहा कि कौशल विकास युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम है। अदाणी फाउंडेशन इसी उद्देश्य के साथ निरंतर कार्य कर रहा है।कार्यक्रम में प्रशिक्षार्थियों के अभिभावकों में सुरेश कुमार गुप्ता, जयलाल, सूर्य कुमार सोनी, मुन्नालाल तथा गोविंद व सीएसआर टीम के अभय, प्रवीण, मनीषा, सना राय एवं सपना भी उपस्थित रहे। अभिभावकों ने अदाणी फाउंडेशन एवं अदाणी स्किल डेवलपमेंट सेंटर की तरफ से युवाओं के कौशल विकास और रोजगार सृजन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। कहाकि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं के भविष्य को नई दिशा देने के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

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