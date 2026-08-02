Mirzapur News: लायंस क्लब के नये पदाधिकारियों को दिलाई गई शपथ
Mirzapur News: मिर्जापुर में लायंस क्लब का 53वां इंस्टॉलेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व गवर्नर चैतन्य पांड्या ने नए अध्यक्ष मनोज कुमार मैनी और अन्य पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ भी दी गईं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने पुरस्कारों का उद्घाटन किया, और लायंस क्लब ने मदद के लिए उपकरणों की घोषणा की।
Mirzapur News: मिर्जापुर, संवाददाता। नगर के लालडिग्गी स्थित लायंस स्कूल के सभागार में लायंस क्लब मिर्जापुर का 53वां इंस्टॉलेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इंस्टालिंग अफसर पूर्व गवर्नर चैतन्य पांड्या ने लाइनेस्टिक ईयर 2026- 27 के अध्यक्ष व वरिष्ठ अधिवक्ता एमजेएफ मनोज कुमार मैनी तथा सचिव प्रशांत अग्रवाल, ट्रेजरर पीएमजेएफ लायन मदन लाल अग्रवाल, उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल व उमाशंकर पांडेय, उपसचिव बीना बरनवाल व अन्य बोर्ड मेंबरों को उनके कर्तव्यों की शपथ दिलाई। इससे पहले लायंस स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।इंस्टॉलेशन कार्यक्रम पूर्व गवर्नर 321ई चैतन्य पांड्या ने बड़े ही उच्च तकनीक से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लोगों को शपथ दिलाया। यह पूरे लायंस स्कूल के सदस्यों व भदोही, ज्ञानपुर तथा अन्य स्थान से आए हुए अतिथियों को बड़ा ही रोचक लगा।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 321 ई लायन उदय चंदानी ने मंडल अध्यक्ष द्वारा वर्ष 2026- 27 के रोस्टर का व बेस्ट पे मास्टर अवार्ड पिन का उद्घाटन किया। साथ ही साथ उपमंडलाध्यक्ष उमेश कक्कड़ कवि हृदय भी अपने कविता से कार्यक्रम को और मनोरम बना दिया। पूर्व मंडल अध्यक्ष कुंवर बीएम सिंह ने भी आशीर्वचन दिया। कार्यक्रम में लायंस क्लब मिर्जापुर के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार मैनी ने स्वागत किया तथा डिस्ट्रिक्ट 321 ई द्वारा आयोजित सात अगस्त के इंस्टॉलेशन समारोह में 11 सिलाई मशीन, एक ट्राई साइकिल व एक व्हीलचेयर देने की घोषणा की। कार्यक्रम संचालन संगीता अग्रवाल व अनिल बर्नवाल ने किया। कार्यक्रम के बाद सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह दिया गया। कार्यक्रम में विश्वनाथ अग्रवाल, राजेश मिश्र, वैष्णव उपाध्याय, शशांक शेखर चतुर्वेदी, संगम लाल अग्रवाल, शरद गोयल, राजेश तिवारी, राजेश अग्रवाल, मदन अग्रवाल, सुमित अग्रवाल, विनय अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, आलोक अग्रवाल, उमाशंकर पाण्डेय, धीर प्रताप जायसवाल, रेखा जायसवाल उपस्थित रहे।
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