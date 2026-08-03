Mirzapur News: शांतिभंग की आशंका में 30 का चालान
Mirzapur News: मिर्जापुर जिले में रविवार को पुलिस ने शांतिभंग की आशंका के तहत 30 व्यक्तियों का चालान किया। विभिन्न थाना क्षेत्रों में विंध्याचल चार, कटरा चार, कछवां तीन, अदलहाट एक, जमालपुर दो, लालगंज पांच, संतानगर तीन, जिगना आठ और राजगढ़ एक का चालान किया गया है।
Mirzapur News: मिर्जापुर। जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों की पुलिस ने रविवार को शांतिभंग की आशंका में 30 व्यक्तियों का चालान किया है। पुलिस के अनुसार विंध्याचल चार, कटरा चार, कछवां तीन, अदलहाट एक, जमालपुर दो, लालगंज पांच, संतनगर तीन, जिगना आठ, राजगढ़ एक का चालान किया गया है।
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