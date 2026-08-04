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Mirzapur News: सर्पदंश से युवक की हालत बिगड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: खंतरा गांव में 28 वर्षीय पंकज खेत से घर लौटते समय सर्प के काटने से घायल हो गए। पंकज ने घर जाकर अपनी स्थिति बताई, जिसके बाद परिजन उन्हें पीएचसी पटेहरा ले गए। वहां उपचार के बाद उनकी स्थिति स्थिर है।

Mirzapur News: सर्पदंश से युवक की हालत बिगड़ी

Mirzapur News: पटेहरा। संतनगर थाना क्षेत्र के खंतरा गांव में खेत से घर लौटते समय 28 वर्षीय पंकज के पैर में सर्प ने डस लिया। युवक ने घर पहुंचकर परिजनों आप बीती सुनाई। आनन फानन में परिजन उसे पीएचसी पटेहरा लेकर पहुंचे। यहां उपचार के बाद युवक की हालत स्थिर बनी हुई है।

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