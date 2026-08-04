Mirzapur News: सर्पदंश से युवक की हालत बिगड़ी

Mirzapur News: सर्पदंश से युवक की हालत बिगड़ी
Mirzapur News: खंतरा गांव में 28 वर्षीय पंकज खेत से घर लौटते समय सर्प के काटने से घायल हो गए। पंकज ने घर जाकर अपनी स्थिति बताई, जिसके बाद परिजन उन्हें पीएचसी पटेहरा ले गए। वहां उपचार के बाद उनकी स्थिति स्थिर है।
Mirzapur News: पटेहरा। संतनगर थाना क्षेत्र के खंतरा गांव में खेत से घर लौटते समय 28 वर्षीय पंकज के पैर में सर्प ने डस लिया। युवक ने घर पहुंचकर परिजनों आप बीती सुनाई। आनन फानन में परिजन उसे पीएचसी पटेहरा लेकर पहुंचे। यहां उपचार के बाद युवक की हालत स्थिर बनी हुई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।