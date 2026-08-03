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Mirzapur News: शीतला गड़बड़ा धाम में श्रद्धाओं ने किया दर्शन-पूजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
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Mirzapur News: हलिया हिन्दुस्तान संवाद।6 व 7- पंचमुखी महादेव व बूढ़ेनाथ शिव मंदिर 8- कोटारनाथ हलिया9-जिगना बदेवरा नाथ 10- चुनार 6 व 7- पंचमुखी महादेव व बूढ

Mirzapur News: शीतला गड़बड़ा धाम में श्रद्धाओं ने किया दर्शन-पूजन

Mirzapur News: हलिया, हिन्दुस्तान संवाद। क्षेत्र के गड़बड़ा शीतला धाम में सावन के प्रथम सोमवार को 25 हजार भक्तों ने दर्शन पूजन किया। रात से हो रही बरसात के कारण कीचड़ भरी सड़क व परिक्षेत्र में वाहनों को पार्किंग होने व कड़ाही चढ़ाने में भक्तों को परेशानी का सामना करना पड़ा।बरसात होने के कारण सुबह भीड़ कम रही, लेकिन बरसात बंद होने के बाद दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ने लगी। हाथ में मालाफूल, नारियल चुनरी हलवा पूरी, प्रसाद लिए भक्त कतार बद्ध हो गए। कड़ी मशक्कत के बाद मां की चरणों में शीश वाले हुए मनोकामनाएं पूर्ण की। मंदिर पुजारी मंगलधारी मिश्रा ने बताया कि सुबह से 25 हजार भक्तों ने मां के दरबार में हाजिरी लगाई।

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