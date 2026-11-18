उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा सा गांव जहां मोबाइल में नेटवर्क भी बड़ी मुश्किल से आ रहा था, सड़कें तो अच्छी थीं पर गांव में पहुंचने पर फिलहाल बिजली नदारद थी। उस पिछड़े से गांव में जहां पक्के मकान काफी कम दिखाई दे रहे थे...वहां एक छोटे से घर में मुझे दो ऑस्कर अवॉर्ड पड़े मिले।

'मुझे हल्का-हल्का याद है, ऑपरेशन का, अमेरिका जाने का और ऑस्कर अवॉर्ड मिलने का। पर जो मैं नहीं भूल पाईं हूं वो ये है कि, गांव सारे बच्चे मुझे होंठ कटी-होंठ कटी बुलाते थे। मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था।'

उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा सा गांव जहां मोबाइल में नेटवर्क भी बड़ी मुश्किल से आ रहा था, सड़कें तो अच्छी थीं पर गांव में पहुंचने पर फिलहाल बिजली नदारद थी। उस पिछड़े से गांव में जहां पक्के मकान काफी कम दिखाई दे रहे थे...वहां एक छोटे से घर में मुझे दो ऑस्कर अवॉर्ड पड़े मिले। आपके मन की तरह ही मेरे मन में भी सबसे पहला सवाल यही उठा कि ये खिलौने हैं कि सच में अकेडमी अवॉर्ड? साल 2009 में ये अकेडमी अवॉर्ड एक डॉक्यूमेंट्री के लिए दिए गए थे और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पड़ने वाले गांव रामपुर के एक घर में ये अवॉर्ड इसलिए हैं क्योंकि जिसपर ये डॉक्यूमेंट्री बनी वो यहीं रहता है।

ये कहानी एक गांव से निकलकर दुनिया को देखने की है, ये कहानी अंधविश्वाश को विज्ञान की चुनौती पर कसने की है, ये कहानी एक ऐसी बच्ची की है, जिसे कभी ताने सुनने को मिले पर अब उसके नाम से पूरे गांव को जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं पिंकी सोनकर की जिसे 'स्माइल पिंकी' नाम से जाना जाता है।

'स्माइल पिंकी' की कहानी साल 2013 में विंबलडन का फाइनल नोवाक जोकोविच और एंडी मरे के बीच खेला जाना था। स्माइल पिंकी को विंबलडन फाइनल में टॉस करने के लिए खास तौर पर मिर्जापुर से लंदन बुलाया गया था। पर स्माइल पिंकी की कहानी यहां से नहीं बल्कि के NGO के एक अनाउंसमेंट से शुरु होती है। 18 साल पहले मिर्जापुर जिले के रामपुर ढबही गांव की रहने वाली पिंकी सोनकर और उनके परिवार को ये नहीं पता था कि, एक NGO की अनाउंसमेंट उनकी जिंदगी बदलने वाली है। करीब 18 साल बाद हमारी मुलाकात पिंकी सोनकर से हुई।

आपने मिर्जापुर फिल्म या बेस सीरीज को देखा होगा। फिल्मी कहानी से बिल्कुल उलट है मिर्जापुर के इस गांव रामपुर की कहानी है। जहां स्माइल पिंकी के नाम से गांव के हर बच्चा-बच्चा वाकिफ था। पता पूछने पर लोग बड़े आसानी से स्माइल पिंकी का घर बता दे रहे थे। घर पहुंचने पर वहां सबसे पहली मुलाकात पिंकी सोनकर से हुई। पिंकी फिलहाल 25 साल की हो गईं हैं और ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं।

पिंकी ने सबसे पहले बताया कि, मुझे कुछ धुंधली यादें हैं, 'ऑपरेशन की, अमेरिका जाने की और ऑस्कर अवॉर्ड मिलने की। पर जो मैं नहीं भूली हूं वो ये है कि, मुझे गांव सारे बच्चे होठ कटी-होठ कटी बुलाते थे। मैंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। ये नहीं पता था कि एक ऑपरेशन मेरी जिंदगी बदल देगी।'

एक ऑपरेशन ने बदली जिंदगी साल 2008 में कटे होंठ वाले बच्चों के लिए काम करने वाली NGO स्माइल ट्रेन की गाड़ी मिर्जापुर के एक गांव में पहुंचती है। ये वही गांव था जहां पिंकी भी रहती है। गांव के लोग पिंकी पर किसी श्राप या विपदा का असर मानते हैं, जिसके कारण उसके होठ कटे हुए हैं। उसे आम बच्चों की तरह नहीं देखा जाता। एनजीओ के पास पिंकी की मां भी पहुंचती हैं। और यहीं से शुरू होता है पिंकी के स्माइल पिंकी बनने का सफर। पिंकी और उसके घर वालों को ये नहीं पता था कि जिस कटे होठ के कारण उन्हें ताने सुनने को मिलते हैं, उसकी के नाम से पूरा गांव पहचाना जाएगा।

एनजीओ पिंकी को लेकर बनारस के डॉ. सुबोध कुमार सिंह के पास पहुंचती है। डॉ. सुबोध कुमार सिंह पिंकी के कटे हुए होठों का ऑपरेशन करते हैं। साल 2008 में ही पिंकी सोनकर और अन्य बच्चों पर डॉक्युमेंट्री फिल्म बनाई गई, जिसका नाम रखा गया 'स्माइल पिंकी'। इस फिल्म में पिंकी के कटे हुए होठों का ऑपरेशन तक का सफर दिखाया गया था। इस डॉक्युमेंट्री ने ना केवल दुनिया भर में धूम मचाई थी बल्कि उसे साल 2009 में छोटे सब्जेक्ट पर बनने वाली बेस्ट डॉक्युमेंट्री का ऑस्कर अवॉर्ड तक मिला था।

अब क्या कर रहा हैं पिंकी ऑस्कर अवॉर्ड मिलने और फेमस होने के बाद आपका और आपके परिवार की जिंदगी कितना बदला? इस सवाल पर पिंकी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, 'बहुत कुछ तो नहीं पर कुछ चीजें तो बदली हीं। आज भी मेरा बस नाम आसपास के सारे गांव के लोग जानते हैं, वो आपको मेरे घर तक भी ले आएंगे। मुझे याद है कि अमेरिका से जब हम वापस आए थे तो गांव में बहुत से लोग हमें मिलने आए थे। एक मेला ही समझिए। SDM साबह ने हमारा सम्मान भी किया था, हमें तीन बिघा जमीन भी सरकार की तरफ से दी गई थी। फिर धीरे-धीरे सब नॉर्मल सा हो गया।'

ये पूछने पर की उस समय की सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए? इस सवाल पर पिंकी ने कहा, 'इसपर क्या ही बोल सकते हैं...हम अब इतने में ही खुश हैं। मेरा ऑपरेशन हो गया बस इतने में ही खुश हैं..जो मिल गया वो मेरा और जो नहीं मिला वो उनका।'

पूरे नहीं हुए वादे वहीं पिंकी की मां शिमला देवी ने सरकार के वादों को लेकर थोड़ी नाराज भी दिखीं। उन्होंने कहा, 'उस समय तो सबकुछ काफी कहा। उस समय की मुख्यमंत्री मायावती ने तो गांव को गोद तक लेने का ऐलान किया था पर कुछ हुआ नहीं। काफी लोग आए वादे किए फोटो खींचवाए और चले गए। बस हमारी मदद डॉक्टर सुबोध और NGO ने किया।' वहीं ये पूछने पर कि अगर आपकी बेटी के होठ वैसे ही रहते तो क्या होता? इस सवाल पर वो थोड़ी गंभीर हो जाती हैं और कहती हैं कि, 'गांव के लोग तो उस समय ग्रहण का साया बोलते मेरी बेटी पर उसकी तो शादी भी नहीं होती पाती पर अब सबकुछ ठीक है।' क्या अब आप शादी करने जा रही हैं बेटी का?... इस पर उन्होंने कहा कि, 'नहीं अभी तो वो पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई पूरी कर ले तो फिर देखा जएगा'

वहीं पिंकी का परिवार फिलहाल खेती से ही अपने घर का खर्च चलाता है। पिंकी के पिता ने बताया कि, 'खेती है जिससे रोज थोड़ी कमाई हो जाती है। सब्जियां बेचता हूं और उससे कभी 100 तो कभी 2000 की कमाई हो जाती है। घर के खाने के लिए सारी चीजें उग जाती हैं तो उतनी दिक्कत नहीं है।'